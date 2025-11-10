حضور معنوی کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا در حرم مطهر امام رضا(ع)
۳۷ نفر از کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با حضور در حرم مطهر امام رضا(ع) افتخار خدمترسانی به زائران بارگاه منور رضوی را کسب کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، در اقدامی معنوی و لبیک به دعوت خدمت در جوار امام مهربانیها، ۳۷ نفر از کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف شدند و افتخار خدمترسانی به زائران بارگاه منور رضوی را به دست آوردند.
کاروان عاشقان رضوی با حضور در چایخانه حرم مطهر، در فضایی سرشار از عشق و اخلاص، به پذیرایی از زائران و مجاوران پرداختند و لحظاتی ناب از بندگی و خدمت عاشقانه را رقم زدند.
این حرکت معنوی در راستای تقویت فرهنگ معنویتگرایی و ارجگذاری به ارزشهای دینی در خانواده بزرگ پتروشیمی بوعلی سینا انجام شد و جلوهای از پیوند میان صنعت و معنویت در پرتو فرهنگ رضوی را به نمایش گذاشت.