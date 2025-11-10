خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور معنوی کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا در حرم مطهر امام رضا(ع)

حضور معنوی کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا در حرم مطهر امام رضا(ع)
کد خبر : 1712893
لینک کوتاه کپی شد.

۳۷ نفر از کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با حضور در حرم مطهر امام رضا(ع) افتخار خدمت‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی را کسب کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، در اقدامی معنوی و لبیک به دعوت خدمت در جوار امام مهربانی‌ها، ۳۷ نفر از کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به حرم مطهر امام رضا(ع) مشرف شدند و افتخار خدمت‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی را به دست آوردند.

کاروان عاشقان رضوی با حضور در چایخانه حرم مطهر، در فضایی سرشار از عشق و اخلاص، به پذیرایی از زائران و مجاوران پرداختند و لحظاتی ناب از بندگی و خدمت عاشقانه را رقم زدند.

این حرکت معنوی در راستای تقویت فرهنگ معنویت‌گرایی و ارج‌گذاری به ارزش‌های دینی در خانواده بزرگ پتروشیمی بوعلی سینا انجام شد و جلوه‌ای از پیوند میان صنعت و معنویت در پرتو فرهنگ رضوی را به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ