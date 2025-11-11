به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، دو دستگاه مشعل بدون دود در واحد بهره‌برداری شماره ۲ اهواز با هدف سوزاندن گازهای مرحله چهارم آسماری و گازهای مراحل یک تا چهار بنگستان و در راستای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی راه‌اندازی شد.

این طرح با همکاری شرکت پتروشیمی مارون و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اجرا شده و موجب بهبود عملکرد فرآیندی و کاهش محسوس انتشار دود و ذرات معلق در منطقه عملیاتی شده است.

به گفته مسئولان پروژه، بهره‌برداری از این مشعل‌های بدون دود علاوه بر بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش ایمنی، گامی مؤثر در همسویی فعالیت‌های صنعت نفت و پتروشیمی با استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه مدیریت و کنترل آلاینده‌ها به شمار می‌رود.

