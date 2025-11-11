خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پتروشیمی مارون گامی سبز برداشت؛ راه‌اندازی مشعل‌های بدون دود در اهواز + فیلم

پتروشیمی مارون گامی سبز برداشت؛ راه‌اندازی مشعل‌های بدون دود در اهواز + فیلم
کد خبر : 1712828
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، دو دستگاه مشعل بدون دود با مشارکت پتروشیمی مارون و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در واحد بهره‌برداری شماره ۲ اهواز راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، دو دستگاه مشعل بدون دود در واحد بهره‌برداری شماره ۲ اهواز با هدف سوزاندن گازهای مرحله چهارم آسماری و گازهای مراحل یک تا چهار بنگستان و در راستای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی راه‌اندازی شد.

این طرح با همکاری شرکت پتروشیمی مارون و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اجرا شده و موجب بهبود عملکرد فرآیندی و کاهش محسوس انتشار دود و ذرات معلق در منطقه عملیاتی شده است.

به گفته مسئولان پروژه، بهره‌برداری از این مشعل‌های بدون دود علاوه بر بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش ایمنی، گامی مؤثر در همسویی فعالیت‌های صنعت نفت و پتروشیمی با استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه مدیریت و کنترل آلاینده‌ها به شمار می‌رود.

حجم ویدیو: 3.38M | مدت زمان ویدیو: 00:00:39 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ