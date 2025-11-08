به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس؛ تشکیل کمیته پرسنلی، بازدیدهای میدانی مستمر از واحدها، گفت‌وگو با کارکنان، و توسعه برنامه‌های رفاهی، و طرح‌های نشاط‌آفرین برای خانواده‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت انگیزش، سلامت و همبستگی کارکنان اجرا می‌شود.

مدیریت شرکت فجر انرژی خلیج فارس تأکید دارد که: هزینه در حوزه نیروی انسانی، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای پایدار و سازمانی توانمند است.

این رویکرد، بخشی از سیاست کلان شرکت در مسیر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان به‌عنوان ارزش‌آفرین‌ترین سرمایه سازمان است.

