سرمایهگذاری بر انسان؛ نگاه نو فجر انرژی خلیج فارس به توسعه پایدار
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تأکید بر نقش محوری سرمایه انسانی در تداوم تولید و پایداری سازمان، رویکردی تازه در مدیریت منابع انسانی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس؛ تشکیل کمیته پرسنلی، بازدیدهای میدانی مستمر از واحدها، گفتوگو با کارکنان، و توسعه برنامههای رفاهی، و طرحهای نشاطآفرین برای خانوادهها از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت انگیزش، سلامت و همبستگی کارکنان اجرا میشود.
مدیریت شرکت فجر انرژی خلیج فارس تأکید دارد که: هزینه در حوزه نیروی انسانی، هزینه نیست؛ بلکه سرمایهگذاری بر آیندهای پایدار و سازمانی توانمند است.
این رویکرد، بخشی از سیاست کلان شرکت در مسیر توسعه پایدار، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان بهعنوان ارزشآفرینترین سرمایه سازمان است.