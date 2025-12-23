معارفه رئیس حراست فجر انرژی خلیجفارس و جمعی از مسئولان حراست منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مراسم معارفه و تکریم رؤسای حراست شرکتهای پتروشیمی منطقه ماهشهر با حضور مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس در امور نظارتی و جمعی از مدیران صنعتی و مسئولان شهری برگزار شد و در آن بر چرخش شغلی، استفاده از ایدههای خلاقانه و نقشآفرینی مؤثر حراستها تأکید شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، این مراسم با حضور علیاصغر احمدی، مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس در امور نظارتی، رضا ریوندی از حراست، حفاظت و امنیت گروه خلیجفارس، فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، مدیران عامل تعدادی از شرکتهای پتروشیمی و جمعی از مسئولان صنعتی و شهری برگزار شد.
در این مراسم بر اهمیت چرخش شغلی، بهرهگیری از ایدههای خلاقانه و حرفهای و همچنین تقویت نقش حراستها در مجموعههای صنعتی تأکید شد.
همچنین مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس در امور نظارتی با اشاره به ضرورت ایجاد احساس امنیت برای مردم در کنار تأمین امنیت پایدار، بر همراهی مجدانه حراستها در حمایت از تولید ملی تأکید کرد.
گفتنی است در این جلسه، جلالی بهعنوان رئیس حراست پتروشیمی اروند و با حفظ سمت بهعنوان حراست ارشد منطقه، مدهنی بهعنوان رئیس حراست پتروشیمی کارون، امینپور بهعنوان رئیس حراست پتروشیمی بوعلی سینا، آلبونعیم بهعنوان رئیس حراست پتروشیمی شهید تندگویان، شرافت بهعنوان رئیس حراست شرکت فجر انرژی خلیجفارس، درمان بهعنوان رئیس حراست شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر و درویش بهعنوان رئیس حراست شرکت پتروپرک معارفه شدند و از خدمات رؤسای پیشین نیز تقدیر بهعمل آمد.