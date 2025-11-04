راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان باحضور گسترده دانش آموزان و اقشار مختلف مردم در شهرهای خوزستان
راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان باحضور گسترده دانش آموزان و اقشار مختلف مردم، در سراسر استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، امروز سهشنبه همزمان با سراسر کشور، در نقاط مختلف استان باحضور گسترده دانش آموزان، مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم آغاز شد.
دانش آموزان، آینده سازان ایران اسلامی آمدهاند تا ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، با آرمان امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، ۸ سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت و جنگ ۱۲ روزه تجدید بیعت کرده و خشم و انزجار خود از اسکتبار جهانی فریاد بزنند.
در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، فقط دانش آموزان دهه نودی نیستند حضور ندارند، بلکه دانش آموزان دیروز نیز پا به پای فرزندان و نوههای خود در این راهپیمایی حضور دارند.
راهپیمایی امسال رنگ و بوی دیگر دارد، زیرا امسال با همه وجود جنگ و تجاوز دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه لمس کردیم و شهدای دانش آموز را در کنار سایر شهدا تقدیم این خاک و مرز و بوم کردهایم و امروز با اینکه جایشان در یوم الله سیزده آبان خالیست، اما یادشان در دلهاست و راهشان ادامه دارد.