خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در هندیجان

دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در هندیجان
کد خبر : 1708868
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان از دستگیری دو نفر متخلف به جرم شروع به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد.

محسن شعبانی  امروز در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: شامگاه روز شنبه، طی تماس تلفنی یکی از همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده دو فرد مشکوک در حال آماده‌سازی برای شکار غیرمجاز در مناطق نیزار پشت منازل مسکونی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست هندیجان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، دو نفر متخلف در حین اقدام به شکار دستگیر و از آنان دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد. متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در پایان تأکید کرد: «یگان حفاظت این اداره با اجرای گشت‌های مستمر در مناطق مختلف شهرستان، تمام تلاش خود را برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید و صیانت از تنوع زیستی منطقه به کار بسته است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ