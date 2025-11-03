دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در هندیجان

محسن شعبانی امروز در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: شامگاه روز شنبه، طی تماس تلفنی یکی از همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده دو فرد مشکوک در حال آماده‌سازی برای شکار غیرمجاز در مناطق نیزار پشت منازل مسکونی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست هندیجان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، دو نفر متخلف در حین اقدام به شکار دستگیر و از آنان دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد. متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در پایان تأکید کرد: «یگان حفاظت این اداره با اجرای گشت‌های مستمر در مناطق مختلف شهرستان، تمام تلاش خود را برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید و صیانت از تنوع زیستی منطقه به کار بسته است.»

