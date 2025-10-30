به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، این اقدام داوطلبانه که با استقبال گسترده کارکنان واحدهای مختلف مجتمع همراه بود، به اهدای ۳۰ واحد خون کامل و در مجموع تولید ۹۰ فرآورده خونی شامل پلاسما، پلاکت و گلبول قرمز فشرده منجر شد که در خدمت بیماران نیازمند و مراکز درمانی استان قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، این برنامه با همکاری سازمان انتقال خون استان خوزستان و شهرستان بندرماهشهر و با مشارکت فعال , اقدام انسان‌دوستانه کارکنان واحد‌های شرکت برگزار شد. در طول فرآیند اهدای خون، تیم تخصصی انتقال خون ضمن انجام غربالگری سلامت و کنترل‌های پزشکی، نسبت به جمع‌آوری خون اهداکنندگان در محیطی کاملاً ایمن و بهداشتی اقدام کرد.

در حاشیه این برنامه، مسئول تیم انتقال خون بندرماهشهر از حضور پرشور کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا قدردانی کرد و گفت: «مشارکت این مجموعه صنعتی در طرح‌های انسان‌دوستانه، نشان‌دهنده رویکرد ارزش‌مدار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان صنعت پتروشیمی است.

