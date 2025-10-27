به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در مراسم افتتاحیه این ارزیابی، خانم فوزیه مروت، مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به فعالیت‌های قبلی و فعلی شرکت فجر گفت که این شرکت امسال نسبت به سال‌های گذشته عملکرد بهتری داشته و انتظار می‌رود به‌عنوان قلب تپنده منطقه ماهشهر در حوزه های تولید، در حوزه فناوری و نوآوری نیز پیشران باشد.

همچنین، سید محمد احمدزاده مدیرعامل شرکت فجر در جریان ارزیابی، بر افزایش بهره‌وری شرکت و نیز اقدامات ارزش آفرین در حوزه های فناوری و نوآوری تأکید کرد.

گفتنی است همایش نهایی این رویداد با عنوان «پتروفن» در نیمه آذرماه سال جاری برگزار می شود.

