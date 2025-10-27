خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه ارزیابی شرکت فجر انرژی مطرح شد؛

مدیر فناوری و نوآوری هلدینگ خلیج فارس: روند رو به رشد فعالیت‌های فناورانه شرکت فجر

مدیر فناوری و نوآوری هلدینگ خلیج فارس: روند رو به رشد فعالیت‌های فناورانه شرکت فجر
کد خبر : 1707855
لینک کوتاه کپی شد.

ارزیابی شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای حضور در جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی، امروز پنجم آبان‌ماه برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در مراسم افتتاحیه این ارزیابی، خانم فوزیه مروت، مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به فعالیت‌های قبلی و فعلی شرکت فجر گفت که این شرکت امسال نسبت به سال‌های گذشته عملکرد بهتری داشته و انتظار می‌رود به‌عنوان قلب تپنده منطقه ماهشهر در حوزه های تولید، در حوزه فناوری و نوآوری نیز پیشران باشد.

همچنین، سید محمد احمدزاده مدیرعامل شرکت فجر در جریان ارزیابی، بر افزایش بهره‌وری شرکت و نیز اقدامات ارزش آفرین در حوزه های فناوری و نوآوری تأکید کرد.

گفتنی است همایش نهایی این رویداد با عنوان «پتروفن» در نیمه آذرماه سال جاری برگزار می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ