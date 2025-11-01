انجام تعمیرات اساسی تجهیزات هوای نواحی ۱ و ۲

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به ساعات کارکرد تجهیزات، عملیات اورهال ترین ۱ واحد هوای ناحیه ۱ از ۱۳ مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. تاکنون پیشرفت واقعی این پروژه ۸۷ درصد گزارش شده و پیشرفت برنامه‌ای ۸۸ درصد است.

همچنین، عملیات اورهال کمپرسور MAC-D واحد هوای ناحیه ۲ از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ ادامه دارد. در حال حاضر، پیشرفت واقعی این پروژه ۴۳ درصد است و پیشرفت برنامه‌ای آن ۴۶ درصد است در مجموع، حجم کل کار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این دو پروژه ۶۰۰۰ نفر-ساعت برآورد شده و روند فعالیت‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی روزانه در حال پیگیری است.

