در فجر انرژی خلیج‌فارس صورت گرفت؛

انجام تعمیرات اساسی تجهیزات هوای نواحی ۱ و ۲

انجام تعمیرات اساسی تجهیزات هوای نواحی ۱ و ۲
اورهال ترینِ ۱ واحد هوای ناحیه ۱ و کمپرسور MAC-D واحد هوای ناحیه ۲ با هدف ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات از نیمه مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و طبق برنامه زمان‌بندی با روندی مطلوب در حال اجراست.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به ساعات کارکرد تجهیزات، عملیات اورهال ترین ۱ واحد هوای ناحیه ۱ از ۱۳ مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. تاکنون پیشرفت واقعی این پروژه ۸۷ درصد گزارش شده و پیشرفت برنامه‌ای ۸۸ درصد است.
 
همچنین، عملیات اورهال کمپرسور MAC-D واحد هوای ناحیه ۲ از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ ادامه دارد. 
در حال حاضر، پیشرفت واقعی این پروژه ۴۳ درصد است و  پیشرفت برنامه‌ای آن ۴۶ درصد است
 
در مجموع، حجم کل کار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این دو پروژه  ۶۰۰۰ نفر-ساعت برآورد شده و روند فعالیت‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی روزانه در حال پیگیری است.
 
