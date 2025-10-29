رهاسازی یک قلاده گربه جنگلی در پارک ملی کرخه
رئیس پارک ملی کرخه از رهاسازی یک قلاده گربه جنگلی در زیستگاه طبیعی خود در جنگلهای این پارک خبر داد.
علیسجاد جلالی امروز چهارشنبه در گفتوگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: پیرو گزارش یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک قلاده گربه جنگلی در منطقه مسکونی شهر شوش، مأموران پارک ملی کرخه بلافاصله در محل حاضر شدند و با رعایت اصول ایمنی، این جاندار را بدون آسیبدیدگی زندهگیری کردند.
وی در ادامه افزود: پس از انتقال گربه جنگلی به پارک ملی کرخه و نگهداری موقت، از سلامت کامل اینگونه ارزشمند اطمینان حاصل شد و در نهایت، به منظور بازگرداندن آن به زیستگاه طبیعی، در محدوده پارک ملی کرخه رهاسازی شد.
جلالی از مردم خواست در صورت مشاهده گونههای حیاتوحش، از نزدیک شدن به آنها خودداری کرده و مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.