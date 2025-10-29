رهاسازی یک قلاده گربه جنگلی در پارک ملی کرخه

علی‌سجاد جلالی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: پیرو گزارش یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک قلاده گربه جنگلی در منطقه مسکونی شهر شوش، مأموران پارک ملی کرخه بلافاصله در محل حاضر شدند و با رعایت اصول ایمنی، این جاندار را بدون آسیب‌دیدگی زنده‌گیری کردند.

وی در ادامه افزود: پس از انتقال گربه جنگلی به پارک ملی کرخه و نگهداری موقت، از سلامت کامل اینگونه ارزشمند اطمینان حاصل شد و در نهایت، به منظور بازگرداندن آن به زیستگاه طبیعی، در محدوده پارک ملی کرخه رهاسازی شد.

جلالی از مردم خواست در صورت مشاهده گونه‌های حیات‌وحش، از نزدیک شدن به آنها خودداری کرده و مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

