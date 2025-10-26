خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اهواز خبر داد:

اتخاذ تمهیدات لازم جهت سوخت‌رسانی زمستانی به مناطق تحت پوشش در اهواز

اتخاذ تمهیدات لازم جهت سوخت‌رسانی زمستانی به مناطق تحت پوشش در اهواز
کد خبر : 1705107
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از آمادگی کامل شرکت‌های حمل و نقل فرآورده های نفتی برای سوخت‌ رسانی زمستانی در مناطق زیر پوشش خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، پرویز ایدون گفت: در آستانه فصل سرما و تضمین توزیع بهینه سوخت در همه نواحی زیر پوشش منطقه اهواز، شرکت‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی آمادگی خود را جهت ارسال به موقع و مطلوب سوخت اعلام کردند.

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور مدیر، معاونین و جمعی از مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و رئیس انجمن کانون رانندگان نفتکش و دیگر روسای صنف شرکت‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی در منطقه برگزار شد، مقرر گردید با راهبری تازه و همت و تلاش بین شرکت‌های حمل و نقل و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز نسبت به تامین و توزیع بهینه فرآورده نفتی و همچنین تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی، مصرف کنندگان عمده از جمله کارخانه‌های سیمان و مصرف کنندگان و... در اولویت و دستور کار قرار گیرد.  

ایدون ضمن قدردانی از زحمات شرکت‌های پیمانکاری در عرصه حمل و نقل و توزیع فراورده‌های نفتی، ادامه داد: با توجه به پیش بینی زمستانی سرد و ایجاد شرایط ناپایدار آب و هوایی این شرکت با اجرای تمهیدات لازم آماده سوخت رسانی مطلوب و مستمر به مردم شریف استان است.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ