مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اهواز خبر داد:
اتخاذ تمهیدات لازم جهت سوخترسانی زمستانی به مناطق تحت پوشش در اهواز
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از آمادگی کامل شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی برای سوخت رسانی زمستانی در مناطق زیر پوشش خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پرویز ایدون گفت: در آستانه فصل سرما و تضمین توزیع بهینه سوخت در همه نواحی زیر پوشش منطقه اهواز، شرکتهای حمل و نقل فرآوردههای نفتی آمادگی خود را جهت ارسال به موقع و مطلوب سوخت اعلام کردند.
وی افزود: در جلسهای که با حضور مدیر، معاونین و جمعی از مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز و رئیس انجمن کانون رانندگان نفتکش و دیگر روسای صنف شرکتهای حمل و نقل فرآوردههای نفتی در منطقه برگزار شد، مقرر گردید با راهبری تازه و همت و تلاش بین شرکتهای حمل و نقل و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز نسبت به تامین و توزیع بهینه فرآورده نفتی و همچنین تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی، مصرف کنندگان عمده از جمله کارخانههای سیمان و مصرف کنندگان و... در اولویت و دستور کار قرار گیرد.
ایدون ضمن قدردانی از زحمات شرکتهای پیمانکاری در عرصه حمل و نقل و توزیع فراوردههای نفتی، ادامه داد: با توجه به پیش بینی زمستانی سرد و ایجاد شرایط ناپایدار آب و هوایی این شرکت با اجرای تمهیدات لازم آماده سوخت رسانی مطلوب و مستمر به مردم شریف استان است.