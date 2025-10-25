به گزارش ایلنا و براساس تازه‌ترین گزارش مالی پتروشیمی مارون، این شرکت در نیمه نخست سال، نشان می‌دهد غول الفینی جنوب نه‌تنها به دوران طلایی خود بازگشته، بلکه رکوردهای ۵ سال گذشته را هم یکی‌یکی در هم شکسته است.

بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، فروش پتروشیمی مارون در ۶ ماهه امسال از مرز ۳۵ همت عبور کرده؛ عددی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل‌توجه ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش عملیاتی نیز نشانه‌های بازگشت قدرت به وضوح دیده می‌شود؛ سود عملیاتی با جهشی ۵۸ درصدی به ۷.۴ همت رسیده است.

اما نقطه اوج گزارش، جایی است که سود خالص شرکت از مرز ۵.۹ همت عبور کرده؛ رقمی که با رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل، بالاخره رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشته و سقف ۵.۲ همت را شکسته است.

مارون حالا بعد از چند سال فشار قیمتی، محدودیت صادرات و نوسان نرخ خوراک، دوباره به مدار رشد بازگشته و بار دیگر در قامت یکی از سودسازترین شرکت‌های زنجیره الفین خودنمایی می‌کند.

انتهای پیام/