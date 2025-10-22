بازدید مدیرکل سازمان حفاظت محیطزیست خوزستان از فجر انرژی و بررسی وضعیت پسابهای پتروشیمیها
در جریان بازدید محمدجواد اشرفی مدیرکل سازمان حفاظت محیطزیست خوزستان و هیآت همراه از شرکت فجر انرژی، وضعیت پسابهای ورودی شرکتهای پتروشیمی به واحدهای تصفیه فجر مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاریهای مشترک در حوزه محیطزیست تأکید شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، عصر روز ۲۹ مهرماه مدیرکل سازمان حفاظت محیطزیست خوزستان، در این بازدید ضمن قدردانی از عملکرد شرکت فجر انرژی، این مجموعه را شریک سازمان حفاظت محیطزیست و بازوی محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عنوان کرد.