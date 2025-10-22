خبرگزاری کار ایران
بازدید مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست خوزستان از فجر انرژی و بررسی وضعیت پساب‌های پتروشیمی‌ها

بازدید مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست خوزستان از فجر انرژی و بررسی وضعیت پساب‌های پتروشیمی‌ها
در جریان بازدید محمدجواد اشرفی مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست خوزستان و هیآت همراه از شرکت فجر انرژی، وضعیت پساب‌های ورودی شرکت‌های پتروشیمی به واحدهای تصفیه فجر مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاری‌های مشترک در حوزه محیط‌زیست تأکید شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، عصر روز ۲۹ مهرماه مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در این بازدید ضمن قدردانی از عملکرد شرکت فجر انرژی، این مجموعه را شریک سازمان حفاظت محیط‌زیست و بازوی محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عنوان کرد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت فجر انرژی، سید محمد احمدزاده، نیز با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای زیست‌محیطی ، بر لزوم پای‌بندی شرکت‌های ارسال کننده‌ پساب به ضوابط محیط‌زیستی تأکید کرد. طرفین در پایان، خواستار تداوم همکاری‌ها برای ارتقای کیفیت مدیریت پساب‌ها و حفاظت از محیط‌زیست منطقه شدند.
 
گفتنی است شرکت فجر انرژی خلیج فارس با احداث و بهره‌برداری از دو واحد بزرگ تصفیه پساب صنعتی، سالیانه قریب به ۶ میلیون مترمکعب پساب آلوده صنایع پتروشیمی منطقه را تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست تصفیه کرده و مقداری از این آب تصفیه‌شده صرف آبیاری فضای سبز منطقه می شود.

 

