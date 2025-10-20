انجام نخستین تعمیرات اساسی راکتورهای کلیدی بدون توقف تولید در واحدهای آروماتیک و پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، امید عازمیان، مدیر مجتمع با اشاره به اجرای این پروژه گفت: «عملیات تعمیراتی اخیر با برنامه‌ریزی دقیق و از پیش تعیین‌شده در مدت ۲۰ روز، با صرف بیش از ۴۴ هزار و ۲۰۰ نفرساعت کار فشرده و بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه‌ای انجام شد. هدف اصلی ما افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، رفع گلوگاه‌های عملیاتی و حفظ پایداری تولید در واحدهای آروماتیک و پارازایلین بود.»

بازسازی راکتورهای حیاتی پس از دو دهه بهره‌برداری

عازمیان در ادامه افزود: «راکتورهای ۴۰۰۲ و ۴۰۰۴ به عنوان قلب واحد آروماتیک، از زمان راه‌اندازی مجتمع در سال ۱۳۸۳ تاکنون برای نخستین‌بار تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند. خرابی در اینترنال‌ها و بروز پدیده فرار کاتالیست باعث افت محسوس راندمان شده بود که این راکتورها با تکیه بر توان مهندسی داخلی و همکاری شرکت‌های ایرانی بازسازی کامل شدند و عملکرد آن‌ها اکنون در سطح بهینه قرار دارد.»

وی ادامه داد: «در این عملیات علاوه بر این دو راکتور حیاتی، تجهیزاتی نظیر راکتور ۳۰۰۱، راکتور ۴۰۰۳، مبدل حرارتی صفحه‌ای ناحیه ۴۰۰، مخزن کروی ۴۰۰۲ و تعدادی از مبدل‌های واحدهای عملیاتی نیز مورد بازسازی و تعمیرات اساسی قرار گرفتند. تمامی مراحل با رعایت کامل الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) انجام شد که این خود یکی از شاخص‌ترین نقاط قوت پروژه محسوب می‌شود.»

استمرار تولید در حین تعمیرات

مدیر مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با اشاره به یکی از ویژگی‌های برجسته این پروژه گفت: «در تمام مدت اجرای تعمیرات، تولید مجتمع متوقف نشد. بخشی از واحدهای عملیاتی در مدار تولید باقی ماندند و هم‌زمان عملیات تعمیرات در سایر بخش‌ها انجام شد. این دستاورد حاصل هماهنگی دقیق میان تیم‌های فنی، بهره‌برداری و ایمنی بود که ضمن حفظ جریان تولید، کیفیت و ایمنی کار نیز تضمین شد.»

وی افزود: «در کنار تعمیرات راکتورها، اقداماتی از قبیل شست‌وشوی سیستم‌های فرآیندی، رفع نشتی مبدل‌های حرارتی، تعویض بخشی از کاتالیست راکتور ۳۰۰۱ و انجام روتین‌های برقی و ابزار دقیقی نیز اجرا شد تا پایداری تولید در تمام لایه‌های فرایند حفظ شود.»

عازمیان در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: «این موفقیت، نتیجه کار تیمی، مدیریت دانش و تعهد جمعی همه کارکنان است. با تداوم این مسیر، پتروشیمی بوعلی سینا می‌تواند ضمن تثبیت تولید فراتر از ظرفیت اسمی، الگوی مناسبی از تعمیرات در حین تولید برای سایر مجتمع‌های پتروشیمی کشور ارائه دهد.»

