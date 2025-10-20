خبرگزاری کار ایران
رئیس بنیاد مستضعفان با استقبال استاندار وارد خوزستان شد

رئیس بنیاد مستضعفان کشور در سفری یک‌روزه روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با استقبال دکتر سید محمدرضا موالی‌‌زاده استاندار خوزستان از طریق فرودگاه آیت الله جمی آبادان ، وارد استان شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار حسین دهقان  با استقبال استاندار وارد خوزستان شد. 

امضای تفاهم‌نامه همکاری با استانداری خوزستان، بازدید از پروژه‌های عمرانی، ورزشی ،کشاورزی و زیرساخت اربعین در شهرهای خرمشهر و آبادان و افتتاح چند طرح از جمله برنامه های سفر یک‌روزه رئیس بنیاد مستضعفان کشور به خوزستان است.

 

