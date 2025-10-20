رئیس بنیاد مستضعفان با استقبال استاندار وارد خوزستان شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار حسین دهقان با استقبال استاندار وارد خوزستان شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری با استانداری خوزستان، بازدید از پروژه‌های عمرانی، ورزشی ،کشاورزی و زیرساخت اربعین در شهرهای خرمشهر و آبادان و افتتاح چند طرح از جمله برنامه های سفر یک‌روزه رئیس بنیاد مستضعفان کشور به خوزستان است.