رشد درآمد ۳۱ درصدی پتروشیمی «بوعلی» در نیمه نخست سال

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا بر اساس این گزارش، از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه، درآمد عملیاتی بوعلی سینا به ۴۶۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال (۴۶.۱ همت) رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۱ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال بوده است. این داده‌ها حاکی از رشد حدود ۳۱ درصدی درآمد در نیمه نخست سال جاری است؛ رشدی که عمدتاً از بهبود شرایط تولید، افزایش ظرفیت صادراتی و ثبات نسبی در زنجیره تأمین خوراک ناشی شده است.

در بخش تولید نیز روندی صعودی مشاهده می‌شود. میزان تولید کل از ابتدای سال تا پایان شهریورماه به یک‌میلیون و ۶۴ هزار و ۳۹۳ تن رسیده است که در مقایسه با یک‌میلیون و ۴۵ هزار و ۴۹۷ تن مدت مشابه سال گذشته، افزایشی در حدود ۱.۸ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در حالی رقم خورده که در نیمه نخست سال، صنعت پتروشیمی کشور با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های انرژی، شرایط اضطراری و تعمیرات دوره‌ای مواجه بوده است.

پتروشیمی بوعلی سینا در شهریورماه ۱۴۰۴ نیز عملکردی قابل توجه به ثبت رسانده است. این شرکت تنها در این ماه موفق به کسب ۵۱ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال (۵.۱ همت) درآمد عملیاتی شده است. از سوی دیگر، میزان تولید شهریورماه نیز ۱۷۴ هزار و ۱۲۸ تن گزارش شده که نسبت به ۱۴۵ هزار و ۵ تن شهریورماه سال گذشته، رشدی حدود ۲۰ درصدی و نسبت به ۱۶۶ هزار و ۱۸۹ تن تولید مردادماه، افزایشی نزدیک به ۵ درصد داشته است.

بر این اساس، شرکت با تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات، توانسته است تداوم سودآوری و روند صعودی خود را حفظ کند. استمرار این مسیر در نیمه دوم سال می‌تواند جایگاه بوعلی را در میان تولیدکنندگان برجسته آروماتیکی کشور بیش از پیش تقویت نماید.

انتهای پیام/