خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد درآمد ۳۱ درصدی پتروشیمی «بوعلی» در نیمه نخست سال

رشد درآمد ۳۱ درصدی پتروشیمی «بوعلی» در نیمه نخست سال
کد خبر : 1698668
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه درآمد و افزایش حجم تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد؛ موضوعی که نشان از پایداری جریان تولید و بهبود کارایی عملیاتی در این شرکت دارد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا بر اساس این گزارش، از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه، درآمد عملیاتی بوعلی سینا به ۴۶۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال (۴۶.۱ همت) رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۱ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال بوده است. این داده‌ها حاکی از رشد حدود ۳۱ درصدی درآمد در نیمه نخست سال جاری است؛ رشدی که عمدتاً از بهبود شرایط تولید، افزایش ظرفیت صادراتی و ثبات نسبی در زنجیره تأمین خوراک ناشی شده است.

در بخش تولید نیز روندی صعودی مشاهده می‌شود. میزان تولید کل از ابتدای سال تا پایان شهریورماه به یک‌میلیون و ۶۴ هزار و ۳۹۳ تن رسیده است که در مقایسه با یک‌میلیون و ۴۵ هزار و ۴۹۷ تن مدت مشابه سال گذشته، افزایشی در حدود ۱.۸ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در حالی رقم خورده که در نیمه نخست سال، صنعت پتروشیمی کشور با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های انرژی، شرایط اضطراری و تعمیرات دوره‌ای مواجه بوده است.

پتروشیمی بوعلی سینا در شهریورماه ۱۴۰۴ نیز عملکردی قابل توجه به ثبت رسانده است. این شرکت تنها در این ماه موفق به کسب ۵۱ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال (۵.۱ همت) درآمد عملیاتی شده است. از سوی دیگر، میزان تولید شهریورماه نیز ۱۷۴ هزار و ۱۲۸ تن گزارش شده که نسبت به ۱۴۵ هزار و ۵ تن شهریورماه سال گذشته، رشدی حدود ۲۰ درصدی و نسبت به ۱۶۶ هزار و ۱۸۹ تن تولید مردادماه، افزایشی نزدیک به ۵ درصد داشته است.

بر این اساس، شرکت با تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات، توانسته است تداوم سودآوری و روند صعودی خود را حفظ کند. استمرار این مسیر در نیمه دوم سال می‌تواند جایگاه بوعلی را در میان تولیدکنندگان برجسته آروماتیکی کشور بیش از پیش تقویت نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ