استمرار سنت نیک اهدای خون در شرکت فجر انرژی خلیج فارس
۵۸ نفر از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس طی دو روز، ۱۷۴ فرآورده خونی اهدا کردند.

به گزارش ایلنا  و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در تداوم برنامه‌های مسئولیت‌ اجتماعی شرکت فجر انرژی خلیج فارس و با هدف اشاعه فرهنگ نوع‌دوستی در میان کارکنان، طرح اهدای خون با همکاری سازمان انتقال خون به مدت دو روز در سالن ورزشی ناحیه 2 برگزار شد. در این برنامه، ۵۸ نفر از کارکنان شرکت اقدام به اهدای ۱۷۴ واحد فرآورده خونی شامل خون کامل، پلاسما و پلاکت کردند.

این اقدام بخشی از مجموعه فعالیت‌های سالانه شرکت در حوزه سلامت جامعه است که پیش‌تر نیز در فواصل منظم برگزار شده است. شرکت فجر انرژی خلیج فارس در سال‌های گذشته چندین مرحله پویش‌های اهدای خون را میزبانی کرده بود که هر بار با مشارکت پرشور کارکنان و همکاری نزدیک سازمان انتقال خون خوزستان همراه بوده است.

کارکنان این شرکت در سال 1403 و طی 3 دوره مختلف بیش از 500 واحد خون را اهدا کردند. استمرار این حرکت انسانی، نشان‌دهنده‌ی نهادینه‌شدن فرهنگ کمک به همنوع در میان خانواده بزرگ فجر انرژی و تعهد این مجموعه به مسئولیت‌ اجتماعی خود در سطح منطقه و کشور است.

