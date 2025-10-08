جهانپور معماریان امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان گفت: شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۱۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند.

معماریان با اشاره به این موضوع که پرداخت تسهیلات ازدواج در جهت تسهیل امر ازدواج برای جوانان صورت می‌گیرد و برای بانک کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: شعب بانک کشاورزی استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه موفق شده‌اند مبلغ ۱۱۱۲ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج را به ۳۲۹ نفر متقاضی پرداخت کنند.

