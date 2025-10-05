به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، دومین دوره مسابقات فرهنگی ـ ورزشی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی در شیراز برگزار شد و فرزندان و کارکنان این شرکت توانستند با عملکردی درخشان، افتخارات متعددی کسب کنند.

در رشته والیبال، تیم فرزندان پسر کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا با هدایت صادق کریمی (سرپرست) و علی رئیسی (مربی) موفق شد با نمایشی چشمگیر به مقام نایب‌قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست یابد.

ترکیب این تیم شامل عرفان ممبینی، امیرمحمد بی‌خش، سیدمحمد هاشمی، امیرحسین غلامی، سیدمهدی هاشمی، امیرعلی عبادی، آراد بی‌خش، علی عموری، حسین مهتابی، سیدحیدر هاشمی، رضا رضوانی و رادمهر کریمی بود.

همچنین در رشته تنیس روی میز انفرادی، یوسف بدخشان از تیم پتروشیمی بوعلی سینا موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی و علیرضا عساکره مقام سوم شد. این تیم که با سرپرستی آرزم یاراحمدی و مربیگری صادق بی‌خش در رقابت‌ها شرکت کرده بود، متشکل از بازیکنان یوسف بدخشان، علیرضا عساکره و ابوالفضل غلامی بود.

این دوره از مسابقات با هدف ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی، ارتقاء سلامت جسمی و روانی و تقویت همدلی در میان خانواده بزرگ هلدینگ خلیج فارس برگزار شد. موفقیت نمایندگان پتروشیمی بوعلی سینا در این رقابت‌ها بار دیگر نشان داد که سرمایه‌های انسانی این شرکت، علاوه بر عرصه صنعت و تولید، در میدان‌های فرهنگی و ورزشی نیز حضوری فعال و افتخارآفرین دارند.

