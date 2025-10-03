عبور پتروشیمی مارون از رکورد ۱۹ ساله تولید در واحد الفین

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، در شهریورماه سال جاری واحد الفین این شرکت با تولید مجموع ۱۴۷ هزار و ۲۲۴ تن محصول و دستیابی به ۱۰۱ درصد ظرفیت تولید، موفق به ثبت رکوردی تازه شد. این دستاورد، رکورد ۱۹ ساله این واحد را شکست و این موضوع، نقطه عطفی در تاریخ بهره‌برداری آن به شمار می‌رود.

تابستان همواره پرچالش‌ترین فصل سال در صنعت پتروشیمی است؛ دمای بالای محیط، فشار مضاعف بر تجهیزات خنک‌کننده ونیروهای عملیاتی ، بهره‌برداری از واحدها را با محدودیت‌هایی جدی مواجه می‌کند. به همین دلیل، ثبت رکورد تولید در تابستان تنها یک موفقیت ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده پایداری سیستم‌های عملیاتی و مدیریت صحیح انرژی، در شرایط سخت اقلیمی است.

این نتیجه راهبرد صحیح و برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیران، سرپرستان و کارکنان پرتلاش، متعهد و وظیفه شناس و تعمیرات دوره‌ای زمانبندی شده، استاندارد و باکیفیت است.

واحد الفین مارون با ثبت این رکورد در فصل تابستان، عملاً نشان داد که به سطحی از بلوغ سازمانی، عملیاتی و مدیریتی رسیده که توان مقابله باانواع فشارهای نامتعارف فصلی، ناترازی انرژی و تحریم‌های ظالمانه را دارد.

