علیرغم شرایط سخت تابستان صورت گرفت؛
عبور پتروشیمی مارون از رکورد ۱۹ ساله تولید در واحد الفین
پتروشیمی مارون از شکسته شدن رکورد ۱۹ ساله تولید در واحد الفین این شرکت خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و اموربینالملل شرکت پتروشیمی مارون، در شهریورماه سال جاری واحد الفین این شرکت با تولید مجموع ۱۴۷ هزار و ۲۲۴ تن محصول و دستیابی به ۱۰۱ درصد ظرفیت تولید، موفق به ثبت رکوردی تازه شد. این دستاورد، رکورد ۱۹ ساله این واحد را شکست و این موضوع، نقطه عطفی در تاریخ بهرهبرداری آن به شمار میرود.
تابستان همواره پرچالشترین فصل سال در صنعت پتروشیمی است؛ دمای بالای محیط، فشار مضاعف بر تجهیزات خنککننده ونیروهای عملیاتی ، بهرهبرداری از واحدها را با محدودیتهایی جدی مواجه میکند. به همین دلیل، ثبت رکورد تولید در تابستان تنها یک موفقیت ساده نیست، بلکه نشاندهنده پایداری سیستمهای عملیاتی و مدیریت صحیح انرژی، در شرایط سخت اقلیمی است.
این نتیجه راهبرد صحیح و برنامهریزی و هماهنگی مدیران، سرپرستان و کارکنان پرتلاش، متعهد و وظیفه شناس و تعمیرات دورهای زمانبندی شده، استاندارد و باکیفیت است.
واحد الفین مارون با ثبت این رکورد در فصل تابستان، عملاً نشان داد که به سطحی از بلوغ سازمانی، عملیاتی و مدیریتی رسیده که توان مقابله باانواع فشارهای نامتعارف فصلی، ناترازی انرژی و تحریمهای ظالمانه را دارد.