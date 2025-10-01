پیام تسلیت معاون وزیر نفت به مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پیامی درگذشت رحلت عالم ربانی، مرحوم حضرت آیتالله حاج شیخ علی بدری دشتی ، پدر گرامی مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام حسن عباس زاده، به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس محمدجواد بدری
مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بوعلی
با سلام و احترام؛
با نهایت تأثر و تأسف، رحلت عالم ربانی، مجاهد نستوه و جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس، مرحوم حضرت آیتالله حاج شیخ علی بدری دشتی ـ پدر گرامی جنابعالی ـ را تسلیت و تعزیت عرض مینمایم. ایشان که از شاگردان برجسته حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم آیتالله خویی (ره) بودند، در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی پهلوی و نیز در دوران دفاع مقدس، بهویژه در کنار مرحوم حضرت آیتالله جمی (ره)، نقشی ماندگار و بیبدیل در پایداری و پشتیبانی از مردم شریف آبادان ایفا نمودند و همواره در تاریخ و خاطره مردم قدرشناس استانهای خوزستان و بوشهر جاودانه خواهند ماند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی کشور، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی، بیت مکرم، شاگردان و همراهان آن فقید سعید، این مصیبت بزرگ را به مردم مقاوم و نجیب آبادان و عموم مردم شریف استانهای خوزستان و بوشهر تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.