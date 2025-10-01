خبرگزاری کار ایران
ثبت رکورد کم‌سابقه در واحد HD پتروشیمی مارون

کد خبر : 1694180
تیم تعمیرات پتروشیمی مارون در اقدامی کم سابقه موفق به انجام عملیات ریتیوب مبدل ۳۰۱۴ واحد HD در کمتر از ۴۰ ساعت شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، به دنبال اعلام بازرسی مبنی بر ضرورت ریتیوب مبدل ۳۰۱۴ واحد HD، تیم تعمیرات پتروشیمی مارون در اقدامی کم‌نظیر موفق شد این عملیات حساس را در مدت زمان کمتر از ۴۰ ساعت به طور کامل به پایان برساند.

مبدل مذکور با طول ۶ متر و ۳۲۲ تیوب، در شرایط عادی حداقل یک هفته زمان برای ریتیوب نیاز دارد؛ اما با تلاش جهادی و هماهنگی مثال‌زدنی کارکنان تعمیرات، این کار در زمانی بسیار کوتاه‌تر انجام شد.

این موفقیت، نه تنها بیانگر تخصص و همدلی تیم تعمیرات مارون است، بلکه به‌عنوان یک رکورد ارزشمند در حوزه نگهداری و تعمیرات تجهیزات در تاریخ فعالیت‌های این مجموعه ثبت شد.

 

