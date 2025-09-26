خبرگزاری کار ایران
دریافت جایزه ملی مدیریت انرژی توسط پتروشیمی مارون/۸ تندیس و تقدیرنامه حاصل تلاش مارونی‌ها

پتروشیمی مارون در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی موفق شد "دو تندیس برتر" و "شش تقدیرنامه" دریافت کند.

به گزارش ایلنا و  به  نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون این شرکت در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی موفق شد "دو تندیس برتر" و "شش تقدیرنامه" دریافت کند و "بیشترین تعداد جوایز و جهش" را در میان تمامی شرکت کنندگان به خود اختصاص دهد.

این موفقیت، نتیجه تلاش مستمر و برنامه ریزی دقیق مدیریت ارشد و کارکنان شرکت در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره وری است. پتروشیمی مارون در این دوره با اجرای پروژه های متنوع و اثرگذار، موفق به کسب افتخارات متعدد شد. از جمله این پروژه ها می توان به "صرفه جویی در مصرف برق فن های کولینگ" ، "بهبود شاخص کلی عملکرد (EPI)" ، "کاهش مصرف انرژی پمپ های کولینگ"، "تمیزکاری بخش Convection در کوره های الفین و بهبود فرآیند احتراق"، "افزایش راندمان و کاهش مصرف بویلرها" و همچنین "تعویض لامپ های مجتمع از CFL به LED " اشاره کرد. کسب این موفقیت ها نشان دهنده پایبندی پتروشیمی مارون به مدیریت بهینه انرژی، کاهش هزینه ها و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و بار دیگر جایگاه این شرکت را به عنوان یکی از پیشروان صنعت پتروشیمی کشور تثبیت می کند. دستیابی به این افتخارات نه تنها نشان دهنده توان فنی و مدیریتی شرکت است، بلکه انگیزه ای برای ادامه مسیر نوآوری، بهره وری و ارتقای شاخص های پایداری در تمامی فرآیندهای صنعتی فراهم می آورد.

پتروشیمی مارون با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان خود، مصمم است مسیر توسعه پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی را ادامه دهد و الگویی موفق در سطح ملی و منطقه ای باشد.

