خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تزریق ۱.۲ میلیارد کیلووات‌ساعت برق پایدار به شبکه استان؛

فجر انرژی، پشتیبان آسایش و سلامت مردم و صنایع

فجر انرژی، پشتیبان آسایش و سلامت مردم و صنایع
کد خبر : 1689146
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس امسال با تزریق بیش از یک‌میلیارد و دویست میلیون کیلووات‌ساعت برق پایدار به شبکه سراسری استان، نقشی کلیدی در تأمین آسایش مردم و کاهش خاموشی‌های تابستان خوزستان ایفا کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، این شرکت طی سال‌های اخیر در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق به مردم استان رسانده که معادل مصرف  تابستانی  جمعیت کل خوزستان برآورد می‌شود. بر همین اساس، فجر انرژی طی هفت سال متوالی بخشی از توان تولیدی خود را در اوج مصرف در اختیار شبکه قرار داده و سه بار مورد تقدیر رسمی وزارت نیرو قرار گرفته است.

تأمین این انرژی علاوه بر روشن نگه داشتن خانه‌ها، استمرار فعالیت مراکز درمانی، اداره‌ها، بانک‌ها، مدارس، ایستگاه‌های پمپاژ آب و مراکز خدمات شهری را تضمین کرده است.

پشتیبانی محلی و سلامت

فجر انرژی امسال همچنین با همکاری ادارات برق شهرستان ماهشهر، اقدام به تأمین کابل‌های فشار قوی و تجهیزات روشنایی برای بهبود شبکه توزیع کرد؛ اقدامی که به کاهش افت ولتاژ و افزایش تاب‌آوری شبکه انجامید. در حوزه سلامت نیز دو دستگاه ژنراتور با ظرفیت ۱۲۵۰ کیلوولت‌آمپر و به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال به بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر تحویل داده شد تا برق اضطراری بخش‌های حیاتی این مرکز تضمین شود.

این دستاوردها حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان و تیم‌های فنی شرکت است که با تعمیرات پیشگیرانه و مدیریت دقیق عملیات تولید، امکان تزریق پایدار انرژی را، ضمن تضمین پایداری تولید صنایع پتروشیمی منطقه، در گرم‌ترین روزهای سال فراهم کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی