تزریق ۱.۲ میلیارد کیلوواتساعت برق پایدار به شبکه استان؛
فجر انرژی، پشتیبان آسایش و سلامت مردم و صنایع
شرکت فجر انرژی خلیج فارس امسال با تزریق بیش از یکمیلیارد و دویست میلیون کیلوواتساعت برق پایدار به شبکه سراسری استان، نقشی کلیدی در تأمین آسایش مردم و کاهش خاموشیهای تابستان خوزستان ایفا کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، این شرکت طی سالهای اخیر در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد کیلوواتساعت برق به مردم استان رسانده که معادل مصرف تابستانی جمعیت کل خوزستان برآورد میشود. بر همین اساس، فجر انرژی طی هفت سال متوالی بخشی از توان تولیدی خود را در اوج مصرف در اختیار شبکه قرار داده و سه بار مورد تقدیر رسمی وزارت نیرو قرار گرفته است.
تأمین این انرژی علاوه بر روشن نگه داشتن خانهها، استمرار فعالیت مراکز درمانی، ادارهها، بانکها، مدارس، ایستگاههای پمپاژ آب و مراکز خدمات شهری را تضمین کرده است.
پشتیبانی محلی و سلامت
فجر انرژی امسال همچنین با همکاری ادارات برق شهرستان ماهشهر، اقدام به تأمین کابلهای فشار قوی و تجهیزات روشنایی برای بهبود شبکه توزیع کرد؛ اقدامی که به کاهش افت ولتاژ و افزایش تابآوری شبکه انجامید. در حوزه سلامت نیز دو دستگاه ژنراتور با ظرفیت ۱۲۵۰ کیلوولتآمپر و به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال به بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر تحویل داده شد تا برق اضطراری بخشهای حیاتی این مرکز تضمین شود.
این دستاوردها حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان و تیمهای فنی شرکت است که با تعمیرات پیشگیرانه و مدیریت دقیق عملیات تولید، امکان تزریق پایدار انرژی را، ضمن تضمین پایداری تولید صنایع پتروشیمی منطقه، در گرمترین روزهای سال فراهم کردند.