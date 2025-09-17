پیام تبریک مدیرعامل و کارکنان فجر انرژی به مناسبت ثبت بهترین رتبه تاریخ هلدینگ خلیج فارس در میان شرکتهای پتروشیمی جهان
شرکت فجر انرژی خلیجفارس در پیامی کسب بهترین رتبهی تاریخ هلدینگ خلیجفارس در میان شرکتهای پتروشیمی جهان را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری
مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
با سلام و احترام
کسب رتبه دوازدهم جهانی در معتبرترین رتبهبندی بینالمللی شرکتهای پتروشیمی توسط گروه معظم صنایع پتروشیمی خلیج فارس، که بهعنوان بهترین رتبه تاریخ هلدینگ خلیج فارس به ثبت رسیده است، موجب افتخار و سربلندی همه خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی کشور گردید.
این موفقیت که با صعود ۶ پلهای نسبت به سال گذشته در فهرست معتبر ICIS بهدست آمد، بیتردید مرهون درایت و هدایتهای ارزشمند حضرتعالی، تلاش بیوقفه مدیران و کارکنان پرتلاش و اعتماد سهامداران گرانقدر این مجموعه عظیم است.
ما در شرکت فجر انرژی خلیج فارس بهعنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ هلدینگ، این افتخار جهانی را از صمیم قلب به جنابعالی و همه همکاران عزیز در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با استمرار این مسیر رو به رشد، شاهد دستیابی به جایگاههای بالاتر در میان غولهای پتروشیمی جهان باشیم.
با احترام
از طرف سید محمد احمدزاده مدیرعامل و جمیع کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس