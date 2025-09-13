محمدجواد بدری:
توسعه پتروشیمی بوعلی سینا باید منجر به ارتقای منافع سهامداران شود/لزوم کاهش هزینههای لجستیکی
مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا بر لزوم تخصصگرایی، توسعه هدفمند و کاهش هزینههای لجستیکی تأکید کرد و از توسعه شرکت با هدف ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران خبر داد.
وی در ادامه با تقدیر از تلاشهای مدیران ادوار پیشین پتروشیمی بوعلی، اظهار داشت: «دوستان قبل از ما زحمات زیادی در پتروشیمی بوعلی کشیدند و کدال خود گویای این تلاشهاست. این موضوع در آینده کار ما را سختتر میکند، چرا که باید مسیر توسعه را با همان جدیت ادامه دهیم.»
مدیرعامل پتروشیمی بوعلیسینا تأکید کرد: «تمام تلاشمان این است که روی توسعه بوعلی فکر کنیم. توسعه باید با دید باز و نگاه رو به آینده صورت گیرد و این توسعه قطعا باید ارزش افزوده واقعی برای سهامداران ایجاد کند.»
بدری ادامه داد: «یکی از محورهای اصلی کار ما، برنامهریزی دقیق روی لجستیک و کاهش هزینهها خواهد بود. در بخش قیمت تمامشده نیز از زمان راهاندازی پتروشیمی بوعلی تا امروز زحمات زیادی کشیده شده که نباید نادیده گرفته شود.»
وی با اشاره به تاریخچه بوعلی گفت: «از زمانی که پتروشیمی بوعلی set up شد تا حادثهای که برای آن رخ داد و تا امروز که در اوج است، همه این موفقیتها حاصل تلاش عزیزانی است که سالها در این شرکت کار کردهاند. من از همه آنها تشکر میکنم و امیدوارم ما هم بتوانیم مسیر را روی همین ریل، سریعتر از قبل ادامه بدهیم و بوعلی را روزبهروز گستردهتر و پربارتر کنیم.»