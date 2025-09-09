عزم فجر انرژی و شرکت آب جنوب شرق برای مشارکت در پروژههای زیرساختی
کد خبر : 1684168
مدیران عامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس و آب جنوب شرق پیرامون تامین آب پایدار صنایع پتروشیمی منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امروز (سهشنبه ۱۸ شهریورماه)، سید محمد احمدزاده، مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس، و علی مکاری بهبهانی، مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق، در محل این شرکت دیدار و گفتوگو کردند.
طرفین در این جلسه، بر موضوعات تأمین پایدار آب خوراک صنایع پتروشیمی، مشارکت در پروژههای زیرساختی و همکاریهای دو جانبه با حضور تعدادی از مدیران ارشد هر دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با برداشت آب خام از رودخانه کارون آن را از طریق تزریق مواد شیمیایی، تهنشینی و نرمسازی در کلاریفایرها، تنظیم pH، فیلتراسیون شنی ثقلی و سیستم اسمز معکوس (RO)، به آب صنعتی مورد نیاز صنایع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تبدیل میکند.
ظرفیت تولید این شرکت شامل ۳۷۳۵ مترمکعب بر ساعت آب بدون املاح (DM)، ۹۷۵۰ مترمکعب بر ساعت آب اسمز معکوس (RO) و ۱۴ هزار مترمکعب بر ساعت آب آتشنشانی است. با بهره گیری از بخش R.O Reject راندمان واحد های تصفیه آب فجر انرژی به بیش از ۹۳ درصد رسیده که موجب بازگشت آب دورریز به چرخه تصفیه و کاهش اتلاف منابع آبی شده است.