خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عزم فجر انرژی و شرکت آب جنوب شرق برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی

عزم فجر انرژی و شرکت آب جنوب شرق برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی
کد خبر : 1684168
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران عامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس و آب جنوب شرق پیرامون تامین آب پایدار صنایع پتروشیمی منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امروز (سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه)، سید محمد احمدزاده، مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس، و علی مکاری بهبهانی، مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق، در محل این شرکت دیدار و گفت‌وگو کردند.
 
طرفین در این جلسه، بر موضوعات تأمین پایدار آب خوراک صنایع پتروشیمی، مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و همکاری‌های دو جانبه با حضور تعدادی از مدیران ارشد هر دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با برداشت آب خام از رودخانه کارون آن را از طریق تزریق مواد شیمیایی، ته‌نشینی و نرم‌سازی در کلاریفایرها، تنظیم pH، فیلتراسیون شنی ثقلی و سیستم اسمز معکوس (RO)، به آب صنعتی مورد نیاز صنایع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تبدیل می‌کند.
 ظرفیت تولید این شرکت شامل ۳۷۳۵ مترمکعب بر ساعت آب بدون املاح (DM)، ۹۷۵۰ مترمکعب بر ساعت آب اسمز معکوس (RO) و ۱۴ هزار مترمکعب بر ساعت آب آتش‌نشانی است.  با بهره گیری  از بخش R.O Reject راندمان واحد های تصفیه آب فجر انرژی به بیش از ۹۳ درصد رسیده که موجب بازگشت آب دورریز به چرخه تصفیه و کاهش اتلاف منابع آبی شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی