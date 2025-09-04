استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پتروشیمی بوعلی سینا

به گزارش ایلنا، امید موئدی با اعلام این خبر گفت: مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا طی سال‌های اخیر با تمرکز بر استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و بهره‌گیری از مدل‌های معتبر بین‌المللی، گام‌های بلندی در جهت ارتقای سطح ایمنی و کاهش ریسک‌های عملیاتی برداشته است.

رئیس HSE شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ادامه داد: این سیستم بر مبنای چهار محور اصلی «تعهد به ایمنی فرایند، شناسایی خطرات و ریسک‌ها، مدیریت ریسک و درس‌آموزی از حوادث» استوار بوده و با یکپارچه‌سازی عناصر ایمنی در واحدهای مختلف، کاهش چشمگیری در حوادث، اجتناب از توقف تولید، حفاظت از محیط زیست و افزایش تاب‌آوری عملیاتی را به همراه داشته است.

موئدی در ادامه تصریح کرد: بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی مدیریت HSE شرکت، میزان پیشرفت استقرار PSM در این مجتمع از ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۸۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ نیز دستیابی به سطح ۸۸ درصد است. همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تاکنون بیش از ۱۳۳ جلسه تخصصی PSM و بالغ بر ۷۰ جلسه واحدی در بخش‌های پیش‌خوراک، آروماتیک، پارازایلین و مخازن برگزار شده است.

رییس اداره HSE شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در پایان با تشریح جزییات این طرح بیان داشت: در حال حاضر ۹۸ درصد برنامه‌های تدوین‌شده اجرایی شده‌اند که این موضوع جایگاه پتروشیمی بوعلی سینا را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در مدیریت ایمنی فرایند در سطح صنعت پتروشیمی تثبیت کرده است.

