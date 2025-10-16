گامی در همافزایی؛ دیدار هیأت هدفمندی یارانهها با فجر انرژی خلیجفارس
هیأتی از سازمان هدفمندی یارانهها با حضور در شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ضمن بازدید از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی، روندهای اجرایی و ظرفیتهای این مجموعه را از نزدیک بررسی کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، صبح پنجشنبه ( 24 مهرماه) هیأتی از سازمان هدفمندی یارانهها از شرکت فجر انرژی بازدید کردند.
در جریان این بازدید، اعضای هیأت ضمن حضور در واحدهای صنعتی و بررسی فرآیندهای تولید، با فعالیتها و ظرفیتهای مختلف این مجموعه آشنا شدند.
در این بازدید، مباحث مدیریتی، اقتصادی، مالی، تولیدی و اجتماعی مرتبط با عملکرد شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با روندهای اجرایی و تولیدی شرکت فجر انرژی و بررسی راهکارهای همکاری و هماهنگی بیشتر میان دو مجموعه عنوان شد.