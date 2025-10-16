خبرگزاری کار ایران
گامی در هم‌افزایی؛ دیدار هیأت هدفمندی یارانه‌ها با فجر انرژی خلیج‌فارس

گامی در هم‌افزایی؛ دیدار هیأت هدفمندی یارانه‌ها با فجر انرژی خلیج‌فارس
هیأتی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با حضور در شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ضمن بازدید از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی، روندهای اجرایی و ظرفیت‌های این مجموعه را از نزدیک بررسی کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، صبح پنجشنبه ( 24 مهرماه) هیأتی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها از شرکت فجر انرژی بازدید کردند. 

در جریان این بازدید، اعضای هیأت ضمن حضور در واحدهای صنعتی و بررسی فرآیندهای تولید، با فعالیت‌ها و ظرفیت‌های مختلف این مجموعه آشنا شدند.

در این بازدید، مباحث مدیریتی، اقتصادی، مالی، تولیدی و اجتماعی مرتبط با عملکرد شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با روندهای اجرایی و تولیدی شرکت فجر انرژی و بررسی راهکارهای همکاری و هماهنگی بیشتر میان دو مجموعه عنوان شد.

