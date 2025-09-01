توضیحات شبکه بهداشت و درمان دهدز به یک خبر

به گزارش ایلنا از خوزستان، متن این جوابیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با سلام و احترام خدمت مدیرمسؤول و خبرنگاران ارجمند خبرگزاری ایلنا

ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند آن مجموعه در اطلاع‌رسانی، پیرو خبر منتشر شده مورخ هشتم شهریور ۱۴۰۴ با کد ۱۶۷۹۹۳۷ تحت عنوان «افتتاح تکراری یک اورژانس جاده‌ای در منطقه ملاح»، بدین‌وسیله جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح برخی موارد، توضیحات زیر به استحضار می‌رسد:

پیشینه افتتاح:

ساختمان فیزیکی پایگاه اورژانس جاده‌ای ملاح در سال ۱۳۹۹ و همزمان با شرایط خاص همه‌گیری کرونا، با حضور بخشدار وقت افتتاح شد. لیکن به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها شامل سیستم فاضلاب، اشتراک آب، و کمبود تجهیزات پزشکی و اقامتی، پایگاه عملاً وارد چرخه خدمات‌رسانی نشد. در این مدت، نیروهای انسانی اورژانس در پانسیون پزشکان مرکز جامع سلامت ملاح مستقر بودند.

پیگیری و رفع نواقص:

از اواخر سال ۱۴۰۲ تا اوایل ۱۴۰۳، پیگیری‌های متعدد و مکاتبات رسمی با مسئولین استانی انجام و پس از برآورد هزینه و تأمین اعتبار، پیمانکار انتخاب و عملیات تکمیلی و تعمیراتی آغاز شد.

بهره‌برداری واقعی در سال ۱۴۰۴:

پس از تکمیل عملیات عمرانی، رفع نقایص، تجهیز کامل و استقرار نیروی انسانی، پایگاه در شهریورماه ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری کامل شد و آیین رسمی آغاز خدمات آن با حضور نماینده شهرستان، فرماندار، مسئولان استانی و محلی و اصحاب رسانه در هفته دولت برگزار شد.

تفاوت ماهوی دو رویداد:

آنچه در سال ۱۳۹۹ صورت گرفت، صرفاً افتتاح ساختمان نیمه‌تمام بود، اما آنچه در سال جاری انجام شد، بهره‌برداری کامل، تجهیز و آغاز رسمی خدمت‌رسانی به مردم منطقه است. این دو رویداد از نظر ماهیت تفاوت اساسی داشته و خلط میان آن‌ها موجب برداشت نادرست می‌شود.

بُعد اجتماعی و مردمی:

این پایگاه نه یک ساختمان ساده، بلکه سنگری برای حفظ جان بیماران و مسافران جاده‌ای است. بهره‌برداری کامل آن نتیجه‌ی صبر و همراهی مردم منطقه و تلاش مجموعه‌های خدمتگزار در شرایط دشوار اقتصادی است.

