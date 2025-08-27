نخستین مخزن دوجداره ۹۰۰۰ تنی اتیلن با توان ایرانی احداث شد

به گزارش ایلنا و به نقل از «روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون»، این شرکت توانست برای نخستین بار در کشور، عملیات مهندسی و اجرای مخزن دوجداره و اجرای فرآیند Air Raising سقف مخزن ۹۰۰۰ تنی اتیلن را با اتکا به توان کامل پیمانکاران داخلی به پایان برساند.

این مخزن با بهره‌گیری از ورق‌های ۹ درصد نیکل وارداتی از منابع معتبر اروپایی ساخته شده و مطابق با آخرین استانداردهای ایمنی و فنی جهان طراحی شده است و در ردیف پیشرفته‌ترین مخازن ذخیره‌سازی اتیلن منطقه قرار می‌گیرد.

با راه‌اندازی این پروژه ملی، ظرفیت ذخیره‌سازی اتیلن مایع در پتروشیمی مارون دو برابر خواهد شد و این امر زمینه‌ساز مدیریت بهینه خوراک و ایجاد تعادل پایدار در زنجیره تأمین واحدهای پایین‌دستی خواهد بود. بدین ترتیب حتی در شرایط توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده یا اضطراری، این مجتمع قادر خواهد بود بدون نیاز به فلرینگ و هدررفت منابع ارزشمند، خوراک واحدهای تولیدی خود را به‌طور کامل تأمین کند.

این مزیت راهبردی علاوه بر افزایش پایداری عملیاتی و امنیت تولید، امکان انجام اورهال‌های طولانی‌مدت و تعمیرات اساسی تجهیزات را بدون هیچ‌گونه اختلال در فرآیند تولید فراهم می‌کند؛ اقدامی که نهایتاً به کاهش هزینه‌ها، ارتقای راندمان و افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی در پتروشیمی مارون منجر خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، احداث این مخزن تا اسفند ۱۴۰۴ به‌طور کامل تکمیل خواهد شد؛ دستاوردی که علاوه بر افزایش چشمگیر تاب‌آوری عملیاتی این مجتمع، نمادی روشن از اعتماد به توان داخلی در طراحی و اجرای پروژه‌های پیچیده و راهبردی صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌رود.

