۱۱ قطعه پرنده سهره طلایی در مسجدسلیمان کشف و ضبط شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از کشف و ضبط ۱۱ قطعه پرنده سهره طلایی از یک صیاد متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مصطفی یوسفی در این خصوص گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر زنده‌گیری و فروش پرندگان وحشی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با گرفتن حکم ورود به منزل و همکاری کارکنان انتظامی، در بازرسی انجام‌شده موفق به کشف و ضبط تعداد ۱۱ قطعه پرنده سهره طلایی از منزل یکی از متخلفان صید و شکار شدند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و معرفی متخلف به مرجع قضایی، افزود: پرندگان پس از بررسی وضعیت سلامتی، در زیستگاه طبیعی شهرستان رهاسازی شدند.

یوسفی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، با تاکید بر اینکه حفظ این گونه‌های ارزشمند تنها با حضورشان در طبیعت امکان‌پذیر است، ادامه داد: از عموم مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، به‌ویژه زنده‌گیری و خرید و فروش پرندگان وحشی، مراتب را به این اداره اطلاع دهند.

