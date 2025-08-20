۱۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان کشف شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی فرمانده در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت، مأموران کلانتری ۱۱ با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار دپوی سوخت قاچاق در یکی از روستاهای این شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران پلیس به محل اعزام و در بازرسی از انبار یادشده یک مخزن حاوی ۱۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که این محموله به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی هندیجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت مکشوفه را بیش از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پلیس با عزم جدی با قاچاقچیان سوخت برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

