به گزارش ایلنا از خوزستان، حبیب‌الله فضل الله پور با تاکید بر این موضوع که توسعه پایدار کارون نیازمند بازتعریف زیرساخت‌های اجتماعی است، اظهار داشت: نبود برخی زیرساخت‌های اجتماعی و معرفتی در مناطق مختلف، مانع جدی در مسیر توسعه پایدار است و باید پیش از هرگونه اقدام عمرانی، به بازسازی و بازتعریف این حوزه‌ها توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و فرهنگ باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها دنبال شود، افزود:اگر زیرساخت‌های اجتماعی و معرفتی تقویت نشوند، هیچ طرح عمرانی و مهندسی در شهرستان‌ها ماندگار و مؤثر نخواهد بود.

معاون سیاسی استاندار خوزستان با اشاره به اجرای طرح «تاگ» در حوزه معاونت سیاسی گفت: این طرح با محوریت کتابخانه‌ها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی شده و هدف آن ایجاد بسترهای معرفتی و فرهنگی جدید، به‌ویژه برای زنان و کودکان است. وی اضافه کرد: ظرفیت‌های خالی کتابخانه‌ها و کانون‌ها می‌تواند به پایگاهی برای تولید معرفت، آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی تبدیل شود.

فضل‌الله‌پور همچنین آموزش‌وپرورش را مهم‌ترین نهاد تولید معرفت و عامل اصلی در تربیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح روندهای آموزشی باید مبتنی بر پرورش فکری و توسعه اجتماعی باشد. او گفت:جامعه‌ای که در آن پرورش مقدم بر آموزش قرار گیرد، زمینه‌ساز رشد پایدار و همه‌جانبه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوانان در مناطق حاشیه‌ای کارون افزود: برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از این قشر از اولویت‌های جدی استانداری است. به گفته او، ایجاد (کارت رفاه فرهنگی، ورزشی و تفریحی) برای جوانان می‌تواند بخشی از محرومیت‌های موجود را کاهش داده و ارتباط آنان را با نهادهای دولتی و اجتماعی تقویت کند.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: فرمانداران باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و گروه‌های مشورتی متشکل از فرهیختگان، نخبگان و صاحب‌نظران محلی، به طور مستمر مسائل شهرستان‌ها را بررسی و برای حل مشکلات راهکار عملی ارائه کنند. او تأکید کرد: بدون استفاده از ظرفیت فکری و تجربی نیروهای محلی، فعالیت‌های اجتماعی عقیم خواهد ماند.

فضل‌الله‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان در فرایند توسعه گفت: جامعه‌ای که زنان در آن جایگاه و کرامت شایسته داشته باشند، مسیر رشد و پیشرفت را سریع‌تر طی می‌کند. وی افزود: در قالب طرح تاک، زنان و کودکان به عنوان محور اصلی در بازتعریف حوزه‌های معرفتی و آموزشی در نظر گرفته شده‌اند.

وی یادآور شد: نگاه محرومیت‌زده به شهرستان کارون زیبنده مردم آن نیست و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمین حاصلخیز و نیروی انسانی فرهیخته می‌توان مسیر توسعه این منطقه را هموار کرد.

در پایان این نشست، فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان کارون نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، مسائل حقوقی زنان، حمایت از جوانان مناطق حاشیه‌ای و راهکارهای ارتقای سطح مشارکت اجتماعی مطرح کردند.

