معاون سیاسی استاندار خوزستان:
توسعه پایدار کارون نیازمند بازتعریف زیرساختهای اجتماعی است
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان در دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان کارون، گفت: توسعه پایدار در کارون تنها با بازتعریف و تقویت زیرساختهای اجتماعی و معرفتی امکانپذیر است و نگاه صرفاً عمرانی بدون توجه به این مبانی نتیجهای در پی نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حبیبالله فضل الله پور با تاکید بر این موضوع که توسعه پایدار کارون نیازمند بازتعریف زیرساختهای اجتماعی است، اظهار داشت: نبود برخی زیرساختهای اجتماعی و معرفتی در مناطق مختلف، مانع جدی در مسیر توسعه پایدار است و باید پیش از هرگونه اقدام عمرانی، به بازسازی و بازتعریف این حوزهها توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در حوزههای بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و فرهنگ باید همزمان با توسعه زیرساختها دنبال شود، افزود:اگر زیرساختهای اجتماعی و معرفتی تقویت نشوند، هیچ طرح عمرانی و مهندسی در شهرستانها ماندگار و مؤثر نخواهد بود.
معاون سیاسی استاندار خوزستان با اشاره به اجرای طرح «تاگ» در حوزه معاونت سیاسی گفت: این طرح با محوریت کتابخانهها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی شده و هدف آن ایجاد بسترهای معرفتی و فرهنگی جدید، بهویژه برای زنان و کودکان است. وی اضافه کرد: ظرفیتهای خالی کتابخانهها و کانونها میتواند به پایگاهی برای تولید معرفت، آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی تبدیل شود.
فضلاللهپور همچنین آموزشوپرورش را مهمترین نهاد تولید معرفت و عامل اصلی در تربیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح روندهای آموزشی باید مبتنی بر پرورش فکری و توسعه اجتماعی باشد. او گفت:جامعهای که در آن پرورش مقدم بر آموزش قرار گیرد، زمینهساز رشد پایدار و همهجانبه خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت جوانان در مناطق حاشیهای کارون افزود: برنامهریزی برای شناسایی و حمایت از این قشر از اولویتهای جدی استانداری است. به گفته او، ایجاد (کارت رفاه فرهنگی، ورزشی و تفریحی) برای جوانان میتواند بخشی از محرومیتهای موجود را کاهش داده و ارتباط آنان را با نهادهای دولتی و اجتماعی تقویت کند.
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: فرمانداران باید با تشکیل کارگروههای تخصصی و گروههای مشورتی متشکل از فرهیختگان، نخبگان و صاحبنظران محلی، به طور مستمر مسائل شهرستانها را بررسی و برای حل مشکلات راهکار عملی ارائه کنند. او تأکید کرد: بدون استفاده از ظرفیت فکری و تجربی نیروهای محلی، فعالیتهای اجتماعی عقیم خواهد ماند.
فضلاللهپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان در فرایند توسعه گفت: جامعهای که زنان در آن جایگاه و کرامت شایسته داشته باشند، مسیر رشد و پیشرفت را سریعتر طی میکند. وی افزود: در قالب طرح تاک، زنان و کودکان به عنوان محور اصلی در بازتعریف حوزههای معرفتی و آموزشی در نظر گرفته شدهاند.
وی یادآور شد: نگاه محرومیتزده به شهرستان کارون زیبنده مردم آن نیست و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمین حاصلخیز و نیروی انسانی فرهیخته میتوان مسیر توسعه این منطقه را هموار کرد.
در پایان این نشست، فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان کارون نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در حوزههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزشوپرورش، توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، مسائل حقوقی زنان، حمایت از جوانان مناطق حاشیهای و راهکارهای ارتقای سطح مشارکت اجتماعی مطرح کردند.