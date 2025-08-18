حرکت پتروشیمی مارون به سمت تولید محصولات تخصصی

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون با اشاره به فداکاری کارکنان در شرایط بحرانی از جمله جنگ ۱۲ روزه گفت: در تهاجم ۱۲ روزه اسراییل که بسیاری از مجموعه ها دچار رکود و ایستایی شده بودند، ظرفیت تولید بیش از ۸۰ درصدی پتروشیمی مارون حفظ شد که روحیه ایثار و تلاش تمامی کارکنان، پشتوانه اصلی موفقیت‌های شرکت بوده است.

امین امرایی که با تکیه بر آمار و ارقام مثبت، افزایش تولید، درآمدزایی و سودآوری سخن می‌گفت، با یادآوری اینکه حاشیه سود شرکت از حدود ۷۰ درصد در سال‌های اولیه به حدود ۲۰ درصد در حال حاضر کاهش یافته، گفت: دیگر نمی‌توان تنها بر تولید انبوه تکیه کرد.

امرایی با اشاره به اینکه در گذشته، توسعه شرکت متناسب با درآمد و سود بود، گفت: کاهش حاشیه سود نشان‌دهنده نیاز به تغییر استراتژی است.

وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی مارون با تمرکز بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و حرکت از حجم‌محوری به سمت کیفیت‌محوری، مسیر توسعه خود را ادامه می‌دهد، بیان نمود: این تغییرات شامل کاهش وابستگی به محصولات کالایی (Commodity) و تمرکز بر تولید محصولات تخصصی و با فناوری‌های پیچیده‌تر است.

سخنان امرایی و تغییر رویکرد پتروشیمی مارون، منجر به توسعه هفت تا هشت گرید جدید در واحدهای پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌اتیلن سنگین (HD) شده که به تکمیل زنجیره ارزش شرکت کمک شایانی می‌کند.

سخنان امرایی تنها مختص به پتروشیمی مارون نمی‌شود، بلکه صنعت پتروشیمی کشور را هدف قرار می‌دهد. اگر سال‌هاست به تولید با تکیه بر کمیت اصرار می‌شود، اشکالات بسیاری دارد که در وهله‌ی اول مشمول محدودیت در محصول می‌شود. اگر نتوانیم به تولیدات پتروشیمی تنوع بدهیم، هرچند از خام فروشی نفت فاصله گرفته ایم، اما در واقع همچنان خام فروشی با تکیه بر محدودیت تولید صورت گرفته و صد البته در تامین نیاز داخل نیز بخوبی عمل نکرده‌ایم.

نکته دیگری که امرایی بخوبی به آن اشاره کرده، تنوع تولید با محوریت کاهش کمیت و افزایش کیفیت است. اگر بتوان محصولات پتروشیمی مورد نیاز کشور و جهان را که ارزش بالاتر و نیاز بیشتر دارد، تولید کرد، هم می‌توان محصولات را بخوبی در بازارهای جهانی عرضه کرد و هم دلارهای بیشتری بابت آنها دریافت نمود.

گزینه مهمتر، اشتغالزایی بیشتر است. برای راه‌اندازی خطوط تولید جدید، به سرمایه‌گذاری جدید و کارگاه‌های جدید نیاز است، در نتیجه پتروشیمی مارون می‌تواند در این شرایط تحریم و تهدید، بسیار موثرتر عمل کند و شکست تحریم‌ها در جنگ اقتصادی را رقم بزند.

