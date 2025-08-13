خبرگزاری کار ایران
همکاری پتروشیمی مارون و معاونت علمی ریاست جمهوری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

کد خبر : 1673516
در مراسمی رسمی، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت پتروشیمی مارون و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به امضا رسید. هدف این همکاری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و حمایت از فناوری‌های نوین در این حوزه عنوان شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی مارون، با حضور دکتر امین امرایی، مدیرعامل این شرکت و محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی» به امضا رسید.

در این مراسم، صدری‌مهر سه ابزار «اعتبار مالیاتی»، «اوراق فناوری» و «مصوبه تولید بار اول» را به‌عنوان محورهای اصلی این توافق‌نامه معرفی کرد.

 

