به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی مارون، با حضور دکتر امین امرایی، مدیرعامل این شرکت و محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی» به امضا رسید.

در این مراسم، صدری‌مهر سه ابزار «اعتبار مالیاتی»، «اوراق فناوری» و «مصوبه تولید بار اول» را به‌عنوان محورهای اصلی این توافق‌نامه معرفی کرد.

