«بوعلی سینا» در مسیر صعود؛ رشد ۴۵ درصدی درآمد در چهار ماه نخست سال

تولید شرکت در تیرماه ۱۴۰۴ به ۱۸۷,۳۴۱ تن رسیده است که این عدد نسبت به تیرماه سال گذشته که ۱۸۳,۷۸۰ تن بوده، افزایش ۱.۹٪ تولید ماهانه را نشان می‌دهد که نشانه ای از ثبات تولید در نوسانات فصلی است.

افزایش ۴.۴٪ در مجموع تولید چهار ماهه

تولید تجمیعی شرکت نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه به ۷۲۴,۰۷۶ تن رسیده، که در مقایسه با ۶۹۲,۹۷۷ تن در چهار ماهه مشابه سال گذشته، رشد ۴.۴٪ را نشان می‌دهد. این روند افزایشی، بیانگر تثبیت ظرفیت تولید و کاهش توقف‌های عملیاتی است.

فروش ۴ ماهه با رشد ۳۲٪؛ عبور از مرز ۲۷ همت

بوعلی در تیرماه سال جاری موفق به تثبیت فروش ۷.۶۳ همت (۷۶,۳۸۱,۸۰۷ میلیون ریال) شد و مجموع فروش خود را در چهار ماهه نخست سال به ۲۷۶,۹۱۶,۸۱۷ میلیون ریال (۲۷.۷ همت) رساند که در مقایسه با فروش ۲۱۰,۶۱۳,۵۳۹ میلیون ریال (۲۱ همت) در دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۱.۴٪ در درآمد حاصل از فروش به ثبت رسیده است.

گفتنی‌ است، گزارش عملکرد تیرماه پتروشیمی بوعلی سینا نشان از تعادل در زنجیره تولید، مدیریت پایدار عملیات و اثربخشی تیم فروش در مواجهه با شرایط متغیر بازار دارد. رشد بیش از ۳۱٪ درآمد فروش، آن‌ هم در بازاری پرتلاطم، نشانه‌ای از جایگاه تثبیت‌شده بوعلی در زنجیره تأمین پتروشیمی خلیج فارس و قدرت رقابتی آن است.

