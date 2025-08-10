خبرگزاری کار ایران
آغاز فصل جدید برای نیروی زمینی؛ یزدی با تجربه‌ی صعود، رویای لیگ برتر را زنده می‌کند؟

باشگاه نیروی زمینی تهران با معرفی داریوش یزدی به‌عنوان سرمربی جدید و خوزستانی، فصل تازه‌ای را آغاز کرده است؛ فصلی که هدف اصلی آن، بازگشت به روزهای اوج و قرار گرفتن در کورس مدعیان لیگ آزادگان است.

به گزارش ایلنا، یزدی که نامش با صعود و موفقیت تیم‌های شهرستانی گره خورده، پیش‌تر با هدایت نفت و گاز گچساران توانست این تیم را پس از سال‌ها به لیگ دسته یک برساند. او همچنین تجربه هدایت نفت مسجدسلیمان و استقلال اهواز را در کارنامه دارد و در هر سه تیم با رویکردی منظم، تیم‌هایی رقابتی و سخت‌کوش ساخته است.

با این حال، کارشناسان معتقدند برای موفقیت کامل، افزایش منابع مالی و ارتقای امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشگاه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نیروی زمینی از مزیت حضور بازیکنان جوان و سرباز برخوردار است و داریوش یزدی با تبحر ویژه‌ای که در بارگیری بهینه از توان این نیروها دارد، می‌تواند آن‌ها را به موتور محرک تیم تبدیل کند.

مدیران نیروی زمینی بر این باورند که ترکیب تجربه فنی یزدی، شناخت او از فضای لیگ‌های پایین‌تر و بالاتر، و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش امکانات و منابع، می‌تواند شانس این تیم را برای قرار گرفتن در بالای جدول لیگ آزادگان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

حالا با آمدن این مربی محبوب خوزستانی، انتظار می‌رود در این فصل، نیروی زمینی نه‌تنها در خانه بلکه در زمین حریف نیز با رویکردی هجومی و هدفمند برای سه امتیاز بجنگد.

انتهای پیام/
خبرنگار : ذوالفقار شریعت
