خبرگزاری کار ایران
طوفان شدید باد و باران در شهر ایذه/ تمام مواکب ورودی شهر تخریب شدند+ فیلم

طوفان شدید باد و باران در شهر ایذه/ تمام مواکب ورودی شهر تخریب شدند+ فیلم
کد خبر : 1671827
امروز طوفان شدید باد و باران شهر ایذه را در بر گرفت و در این میان تمام مواکب ورودی شهر را به دلیل نبود استحکام از بین برد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، در پی آغاز طوفان باد و باران در شهر ایذه تمامی مواکب و سازه های فلزی از بین رفتند. 

برخی از گردانندگان این مواکب به ایلنا گفتند: طفان بسیار شدید بود ولی مشکل بزرگ سستی و نبود استحکام در ساخت این سازه‌ها بود که تمام آنها در همان دقایق اولیه از بین رفتند. 

آنها افزودند: با توجه به تأکیداتی که در جهت استحکام بخشی این سازه‌ها شده بود ولی متأسفانه  این حجم از خسارت به دلیل نبود  کیفیت اجرا به بار آمد. تا این لحظه که ساعت ۱۸ و هوا در حال تاریک شدن است هیچ مسئولی به مواکب مراجعه نکرده است. 

به گزارش ایلنا، شهرستان ایذه یکی از مسیرهای مهم و پرتردد زائران اربعین در طریق الحسین ع است و روزانه زائران بسیاری از این مسیر به سمت کربلا حرکت می‌کنند.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : احسان اسکندری
