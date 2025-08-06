دستگیری صیاد غیرمجاز با الکتروشوک در رودخانه کرخه / سه متهم متواری شدند
رئیس پارک ملی کرخه از شناسایی و دستگیری یک متهم به صید غیرمجاز با استفاده از دستگاه الکتروشوک در رودخانه کرخه خبر داد. در این عملیات، ادوات صید غیرقانونی و مقدار زیادی ماهی کشف و ضبط شد و سه متهم دیگر متواری شدند.
علیسجاد جلالی امروز چهارشنبه به ایلنا گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست با همکاری پاسگاه شهید عباس نادری شوش و با استناد به گزارشهای مردمی، یک قایق ماهیگیری را با سه سرنشین که در حال صید با دستگاه الکتروشوک بودند، شناسایی کردند.
وی افزود: متهمان هنگام انتقال ادوات صید غیرمجاز با یک دستگاه خودروی سمند، قصد فرار داشتند که با اقدام بهموقع مأموران و شلیک هشدار، خودرو متوقف و یکی از متهمان دستگیر شد. سه نفر دیگر موفق به فرار شدند.
جلالی با بیان اینکه از این افراد دو باتری بزرگ، یک دستگاه الکتروشوک و تعداد زیادی ماهی کشف و ضبط شده است، گفت: متهمان دارای سوابق صید غیرمجاز هستند و پرونده آنها براساس قانون شکار و صید به مراجع قضایی ارجاع شد.
سروان صادق سعدی، رئیس پاسگاه شهید عباس نادری شوش نیز اعلام کرد: متهمان متواری با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و به پاسگاه احضار شدند.
وی افزود: پس از بازجویی، آنها نیز برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.