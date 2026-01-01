به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علیرضا خدابنده در حاشیه برگزاری رویداد «انرژینو»، این رویداد را یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویدادهای حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی عنوان کرد و با بیان اینکه رویداد انرژینو با هدف تشریح اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شده است، اظهارکرد:در این رویداد تلاش داریم فعالیت‌های گسترده‌ای که طی یک سال گذشته در استان رقم خورده و همچنین برنامه‌هایی که برای دو سال آینده پیش‌بینی شده است را تبیین کنیم و از ظرفیت‌های متنوع بخش خصوصی و دولتی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بهره‌مند شویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی افزود: در این مسیر از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و تمامی فعالان بخش خصوصی در کنار دستگاه‌های دولتی استفاده خواهد شد. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی به‌صورت ویژه و با رویکرد تسهیل‌گری، از طریق ۱۰ کمیته تخصصی در حال پیگیری است.

خدابنده با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه انرژی‌های نو تصریح کرد: یکی از اقدامات منحصر به‌فرد در خراسان رضوی، مشارکت گسترده بخش خصوصی به‌ویژه در بخش کشاورزی است؛ به‌گونه‌ای که با مشارکت بیش از ۳۰ هزار کشاورز، تاکنون بیش از ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این بخش احداث شده است.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت نیز بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور با ظرفیت ۴.۵ مگاوات در استان به بهره‌برداری رسیده و در مجموع حدود ۲۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در بخش صنعتی ایجاد شده است که با مشارکت بخش خصوصی، برنامه توسعه آن در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین به اقدامات انجام‌شده در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان، بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی دولتی کشور با ظرفیت ۶ مگاوات، امروز با حضور و به دست استاندار خراسان رضوی به بهره‌برداری خواهد رسید که در راستای ایفای تعهد ادارات استان برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

خدابنده با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی افزود: در بخش خانگی نیز با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و با همکاری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی استان، ظرفیت مناسبی ایجاد شده که نقش مهمی در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد داشت. رویداد انرژینو فرصتی برای بررسی این موضوعات، کشف راهکارهای تسهیل امور، تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌های مشارکت هرچه بیشتر فعالان اقتصادی در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به رشد چشمگیر ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: از انتهای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه در استان حدود چهار و نیم برابر افزایش یافته و در حال حاضر حدود ۲۳۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در خراسان رضوی در مدار بهره‌برداری قرار دارد، در حالی که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ مگاوات بوده است.

