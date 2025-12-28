بیانیه چهاردهمین اردوی کانون های کارگران بازنشسته شهرستان های مازندران

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، در متن این بیانیه آمده است:

با درود به روان و ارواح پاک شهیدان و امام راحل (ره) و عرض ادب و ارادت به پیشگاه ولی نعمتان آقا ثامن الحج علی ابن موسی الرضا (ع) و آرزوی برون رفت از مشکلات اقتصادی جاری و سر فرازی ایران عزیز تحت زعامت مقام معظم رهبری، با استفاده از فرصت بوجود آمده ناشی از نشست صمیمانه جمع اعضای هیات مدیره کانونهای شهرستانهای مازندران با حضور مدیران محترم ادارات کل حوزه وزارت کار و تامین اجتماعی، با جمع‌بندی نکته نظرات مدیران کانونها، مفاد شرح ذیل بعنوان بیانیه این اردو اعلام و از مسئولین محترم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواهان توجه و اهتمام به آن در راستای حل مشکلات بازنشستگان هستیم.

۱- با اعلام برائت از دشمنان ایران و نظام اسلامی حاکم بر آن، مجدد بیعت مستحکم خود را با مقام معظم رهبری و آرمانهای شهیدان گلگون کفن وطن، هم چنین فرزندان نظامی خود در ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، آمادگی کامل خود را در دفاع از کیان اسلامی خود، اعلام می داریم.

۲- با اعلام انزجار خود از هرگونه سوء استفاده از بیت المال که هرازچندگاهی متاسفانه اخباری تحت عنوان وقوع جرائمی چون اختلاس، ارتشاء بویژه در نظام پولی و بانکی و وزارتخانه ها به گوش می رسد، از دستگاههای محترم نظارتی، امنیتی بویژه از قوه قضائیه خواهان برخورد قاطع با هر گونه خیانت به بیت المال و حقوق حقه مردم هستیم.

۳- وضع نگران کننده آمار تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی که موجب تحت فشار شدید قرارگرفتن اقشار حقوق بگیر و آسیب پذیر جامعه بویژه بازنشستگان با سطح در آمدی اندک که اکنون کفایت امور معاش حداقلی آنان را نمی نماید، شده است لذا از دولت و مجلس شورای اسلامی خواهان مسئولیت پذیری بیشتر و تلاش قابل قبول بدور از اقدامات شعاری در نجات بازنشستگان از این وضع اسفناک هستیم.

۴- از مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی خواهان رسیدگی به امور درمان بازنشستگان و ایفای تعهدات کامل درمانی در حق بازنشستگان و ثبت هزینه هایی که اکنون بنا حق از جیب بازنشستگان برای امور درمانی پرداخت می شود، از جمله پرداخت حق بیمه تکمیلی و مابه التفاوت پرداختی به مراکز درمانی غیر ملکی سازمان، بعنوان طلب بازنشستگان در دفاتر مالی سازمان و پرداخت این مبالغ به حساب آنان می باشیم و از مسئولین محترم سازمان تأمین اجتماعی اولاً خواهان تسویه حساب کامل قرارداد سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ - دوماً ضروری است در قرارداد جدید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵کانون عالی بازنشستگان با شرکت آتیه سازان حافظ علی رغم همه چالش ها، لازم است مبلغ دریافتی ازحقوق بازنشستگان، سریعاً به حساب شرکت آتیه سازان حافظ پرداخت تا خدمات بیمه تکمیلی درمان، استمرار و سبب رضایت مندی بیشتر جامعه بازنشستگی کشور فراهم گردد.

۵- اخبار واصله از مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهادی دولت، در موضوع سطح و درصد افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ که مستقیما موثر در تصمیمات شورای عالی کار در تعیین مزد کارگران و در ادامه موثر در تصمیمات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در تعیین حقوق مستمری بازنشستگان می باشد، جدا نگران کننده است. از اینرو از نمایندگان مجلس خواهان اتخاذ تصمیم و تدابیر لازم در صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان به‌گونه‌ای که پس از تصویب بودجه موجبات شرمندگی برایشان نزد بازنشستگان را فراهم نکند، هستیم.

۶- بانک رفاه کارگران متعلق به کارگران و بازنشستگان که با فلسفه حمایت بانکی از این قشر شریف، تحت عنوان بانک تخصصی و اختصاصی کارگران تشکیل گردید، لذا دست درازی دولت بر منابع و سرمایه آن تحت برنامه دخالت درمدیریت و اداره آن را غیر قابل قبول و تحمل دانسته با اعلام اعتراض شدید خود، مصوبه انتقال مدیریت این بانک به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را تعدی آشکار بر حقوق کارگران و بازنشستگان، این مالکان شرعی و قانونی آن دانسته، از مسئولین ذیربط بویژه مجلس شورای اسلامی که دخیل در این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی و غیرعرفی بوده است، خواهان اقدام عاجل در این خصوص و رفع این ظلم آشکار هستیم.

۷- نرخ بالای واسطهگری و دلالی در بازار کالا و خدمات که موجب افزایش بی حساب و کتاب قیمت کالا در فاصله از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی می گردد، موجبات ضرورت استفاده از تجربه موفق کوپنی کردن کالاهای مصرفی ضروری خانوارهای آسیب پذیر با تجربه ای موفق از دوران جنگ تحمیلی با توسعه شبکه توزیع تعاونی های کارگری و بازنشستگی از مسیر اتحادیه امکان که سرمایه آن متعلق به کارگران و بازنشستگان میباشد را دو چندان کرده است. مع الوصف با اعلام اعتراض به نحوه اقدام مشابه، از طریق کالا برگ که از مسیر هایپرها و فروشگاههای زنجیره ایی که خود نقش زیادی در تحمیل فروش کالاهای غیر قابل استفاده برای خانوارهای آسیب پذیر دارند، مصرانه خواهان توزیع کالاهای اساسی از طریق شبکه تعاونی کارگران و بازنشستگان هستیم.

۸- ضمن تشکر و حمایت قاطع از عملکرد اعضای محترم هیات مدیره کانون استان بویژه در راس آن جناب حاج نصرا... دریابیگی ، در برپائی جلسات هم اندیشی و برپایی اردوهای آموزشی ، خواهان استمرار این عملکرد و اقدامات مثبت، هستیم.

۹- اکنون بیش از هر زمان دیگری حضور بیمه شدگان (کارگران و بازنشستگان) در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی ضروری است. مع الوصف اولا" از عزیزان اعضای نهادهای کارگری کانونهای بازنشستگان خواهان حضور جدی در انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات پارلمان محلی شوراهای اسلامی شهر و روستا و ثانیا از همه عزیزان واجد شرایط از جامعه کارگری و بازنشستگان خواهان اعلام نامزدی خود در این انتخابات هستیم.

۱۰- حاضرین از دولت محترم خواهان اجرای صحیح قانون وتسویه حساب مصوبه ۱۸۵همتی جاری در بودجه سال ۱۴۰۴ به سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرای درست خدمات و قانون الزام و رضایت مندی جامعه کارگری وبازنشستگان شدند.

