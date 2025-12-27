شناسایی مورد مشکوک تب برفکی سویه آفریقایی در نیشابور
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور از شناسایی یک مورد مشکوک به سویه غیر بومی آفریقایی بیماری دامی تب برفکی در روستای «یکلنگه» بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و بر ضرورت واکسیناسیون فوری دامها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی سلیمانی اظهارکرد: نخستین مورد مهم و مشکوک به تب برفکی سویه اگزوتیک و غیر بومی آفریقایی این بیماری در روستای «یکلنگه» مشاهده شده است که نمونهبرداری از دام مشکوک شب گذشته انجام و نمونهها از طریق آژانس به آزمایشگاه ادارهکل دامپزشکی استان ارسال شد.
وی افزود:طبق گزارش دریافتی از آزمایشگاه، سویه شناساییشده بومی نیست و با احتمال ۹۹ درصد مربوط به سویه آفریقایی این بیماری است که ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه را دوچندان میکند.
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون دامها تصریح کرد: دامدارانی که تاکنون دو نوبت واکسن تزریق نکردهاند، باید حتماً و بدون تأخیر از همین امروز نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند. همچنین دامدارانی که تنها یک نوبت واکسن دریافت کردهاند، لازم است هرچه سریعتر نوبت دوم واکسن را تزریق کنند.
سلیمانی با بیان اینکه بیماری معمولاً از گاوهای شیری آغاز میشود، اظهار داشت: علائم مشاهدهشده در روستای یکلنگه نیز در گاوهای شیری مشاهده شده و این موضوع زنگ خطر جدی برای سایر دامداریها محسوب میشود.
وی در ادامه با توصیه به رعایت کامل اصول بهداشتی گفت: دامداران از حضور غیرضروری در میادین خودداری کرده و نسبت به ضدعفونی کامل خودروها، تجهیزات و محوطههای دامداری اقدام کنند. رعایت این موارد نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیماری دارد.
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری و همراهی دامداران، اقدامات پیشگیرانه بهخوبی انجام شده است، اما با مشاهده نخستین مورد مشکوک، ادامه کنترل بیماری منوط به همکاری جدی دامداران و تلاش همکاران دامپزشکی در اجرای سریع واکسیناسیون و رعایت دستورالعملهای بهداشتی است.
سلیمانی با اشاره به اینکه تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی بسیار واگیردار در دامهای زوجسم از جمله گاو، گوسفند و بز است، افزود: این بیماری در صورت شیوع، میتواند خسارات اقتصادی سنگینی به دامداران وارد کند.
وی بیان کرد: این بیماری با علائمی همچون تب، کاهش شدید تولید شیر، ایجاد تاول و زخم در دهان، زبان، پستان و سم دامها بروز میکند و بهسرعت از طریق تماس مستقیم، جابهجایی دام، خودروها و تجهیزات آلوده گسترش مییابد.