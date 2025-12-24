نجات جان اتباع افغانستانی از مرگ حتمی توسط مرزبانان خراسان رضوی

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر افزود: فرزندان شریف میهن اسلامی در فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی در ایام پایانی هفته گذشته علیرغم شرایط دشوار جوی و بارش سنگین برف در نواحی نوار مشترک مرزی ایران و افغانستان، مطابق مسئولیت قانونی محوله به یگان‌های فرماندهی مرزبانی فراجا در حفاظت از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی، با بهره گیری از تجهیزات نوین پایش و مراقبت مرزی و اتخاذ راهکنش‌های مناسب، در اجرای عملیات‌های منسجم در حوزه استحفاظی مرزبانی درجه یک تایباد بیش از ١۶٠٠ متجاوز مرزی از اتباع کشور افغانستان، که به علت شرایط دشوار جوی دچار سرمازدگی و در معرض مرگ حتمی بودند را نجات دادند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان خراسان رضوی بر اساس پیش‌بینی های هواشناسی نسبت به صدور هشدارهای جدی در زمینه خطرات عبور غیرقانونی و آگاه‌سازی مسئولین کشور مقابل در این زمینه اقدام کردند. با این حال به علت عدم توجه به هشدارهای صادره این فرماندهی، متأسفانه تعدادی از متجاوزین مرزی در حین تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده که پس از طی تشریفات قانونی و اداری از طریق معبر رسمی دوغارون تحویل مسئولین کشور مقابل شد.

فرمانده مرزبانی استان در پایان ضمن قدردانی از هوشیاری و نوع‌دوستی همرزمانش در فرماندهی مرزبانی استان خطاب به اتباع کشور همسایه بیان کرد: مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران هرگونه تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده و مرزبانان براساس وظیفه ذاتی خود به موجب قانون با متخلفین برخورد خواهند کرد، از این رو توصیه می شود با مجوزهای قانونی و از طریق دروازه های رسمی وارد کشور شوند.

انتهای پیام/