استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛
برنامه هفتم توسعه باید به طرحهای عملیاتی تبدیل شود
استاندار خراسان رضوی گفت: برنامه هفتم توسعه باید در حوزههای مختلف به شاخصهای عملیاتی و طرحهای مشخص تبدیل شود و دستگاههای اجرایی موظف باشند، گزارشهای منظم ماهانه ارائه دهند.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز سهشنبه در جریان بازدید از ساختمان در حال احداث مرکز مدیریت بحران استان افزود: با اولویتبندی طرحهای عمرانی، شفافسازی فرآیندها و افزایش تحرک مدیریتی، میتوان مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم در استان را سرعت بخشید.
وی اضافه کرد: بخش عمدهای از تحولات و اتفاقاتی که در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی استان مشاهده میشود، مستقیم به عملکرد حوزه عمرانی و نحوه مدیریت طرحها بازمیگردد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه گزارشهای حوزه عمرانی باید در عین جامع بودن، مبتنی بر چارچوب مشخص و هدفمند باشند، اظهار کرد: فرصتهای توسعهای با سرعت ایجاد میشوند و اگر از قبل برنامه و ساختار مشخصی نداشته باشیم، این فرصتها بهسرعت از دست میروند؛ از اینرو استفاده حداکثری از ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدام بهموقع است.
مظفری بر ضرورت تعریف و اجرای طرحهای شاخص در استان تأکید کرد و گفت: خراسان رضوی نیازمند چند طرح شاخص است که یا مطالعات آنها انجام شده یا باید هرچه سریعتر وارد فاز مطالعه و اجرا شود و به نتیجه برسد تا آثار ملموس آنها در ارتقای خدمات و کیفیت زندگی مردم مشاهده شود.
وی افزود: بسیاری از طرحهای بزرگ باید با محوریت و مدیریت بخش خصوصی پیش برود و نقش حاکمیت، هدایت سرمایهها به سمت طرحهایی باشد که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مؤثر برای استان است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری شفاف و بهروز اضافه کرد: باید طرحهای مشخص، تعریفشده و آماده ارائه به سرمایهگذاران در اختیار داشته باشیم تا بتوان از ظرفیت فعالان اقتصادی بهدرستی بهره گرفت.
مظفری اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه باید در حوزههای مختلف به شاخصهای عملیاتی و طرحهای مشخص تبدیل شود و دستگاههای اجرایی موظف باشند، گزارشهای منظم ماهانه ارائه دهند تا امکان رصد، ارزیابی و اصلاح مسیر وجود داشته باشد.
وی استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین از جمله داشبوردهای نظارتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رصد آخرین وضعیت طرحها، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبارات تخصیصیافته باید بهصورت دقیق و مستمر در دستور کار حوزه عمرانی قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نگاه آیندهمحور در کنار مدیریت مسائل جاری گفت: استان نیازمند تعریف چشمانداز روشن برای میانمدت و بلندمدت است و بهرهگیری از مطالعات تطبیقی، تجربیات موفق سایر استانها و الگوهای اجرایی آزمودهشده میتواند زمینهساز اجرای طرحهای تحولآفرین باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به روند تحولات مدیریتی و اجرایی در حوزه عمرانی استان، گفت: مجموعه مدیریتی استان با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و با رویکرد حل مساله، موفق شده است بیش از ۹۰ درصد تاکیدات استاندار در حوزه طرحها و برنامههای عمرانی را به مرحله اجرا و نتیجه برساند.
علیرضا قامتی برگزاری منظم کمیسیونها و کارگروههای تخصصی را از دیگر اقدامات مهم این حوزه دانست و افزود: کمیسیون ماده ۵ بهطور میانگین هر ۲ هفته یکبار تشکیل شده و جلسات بررسی طرحهای هادی روستایی نیز با فاصلههای کوتاه و حتی در برخی مقاطع چند نوبت در هفته برگزار شده است؛ بهگونهای که افزون بر ۹۸ درصد طرحهای مطرحشده در کمیسیون ماده ۱۱ پس از بررسیهای دقیق کارشناسی به تصویب رسیده است.
وی با تأکید بر رعایت کامل ضوابط قانونی در تصمیمگیریها، اضافه کرد: تمامی اقدامات، پیش از اجرا با دستگاههای نظارتی هماهنگ شده و هیچگونه انحراف از قوانین و مقررات در فرآیندها وجود ندارد بهطوریکه در صورت هرگونه بررسی، پاسخگویی شفاف و مستند امکانپذیر است.