برگزاری چهاردهمین اردوی نمایندگان کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران مازندران در مشهد

مسئول کانون بازنشستگان استان مازندران از برگزاری چهاردهمین اردوی آموزشی، زیارتی و سیاحتی اعضای هیئت مدیره کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران در مشهد مقدس خبرداد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، نصرالله دریابیگی در این خصوص اظهارکرد: چهاردهمین اردوی آموزشی، زیارتی و سیاحتی اعضای هیأت مدیره کانون‌های ۲۴ گانه کارگران بازنشسته مازندران در مشهد   با رویکرد حمایت همه جانبه از معیشت و امور درمانی آنان و ایجاد روند وحدت و انسجام و حضور در صحنه‌های مختلف کار و تلاش برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: جلسات، گردهمایی، همایش و اردوهای نهادهای کارگری وبازنشستگان می تواند منعکس کننده مشکلات این قشر پرتلاش و شریف باشد. وی اظهارداشت ،مهم ترین دغدغه و نگرانی بیش از ۵ میلیون نفر از بازنشستگان عزیز که از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می‍کنند، این است که دولت و مجلس شورای اسلامی توجه و پایبندی به قانون داشته باشند و توجه بیشتر جهت اجرای جهت تحقق عدالت معطوف دارند.

دریابیگی گفت: در سال ۱۴۰۴ دولت محترم باید 185 همت جهت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد که متاسفانه انجام نشد و سازمان تامین اجتماعی با شرمندگی بسیار زیاد، به سختی مشغول خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش است.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در پایان از همه مدعوین و مسئولان ذیربط استان‌های مازندران و خراسان رضوی که در برگزاری این مراسم باشکوه اهتمام ورزیده‌اند قدردانی و اظهار امیدواری کرد: صدای مظلومیت کارگران و بازنشستگان ایران باید توسط مسئولین شنیده شود و در جهت تحقق آن که از آرمان‌های انقلاب اسلامی یعنی اجرای عدالت اجتماعی، رفع مشکلات محرومین و مستضعفین و تقسیم عادلانه ثروت کوشا باشند.

