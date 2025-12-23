به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام علی خیاط امروز در نشست خبری کنگره بزرگداشت پنجاهمین سال ارتحال آیت الله میلانی که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد با تشریح پیشینه تاریخی این حوزه اظهار کرد: بر اساس داده‌های تاریخی موجود، بخشی از مجالس علمی و درسی که در آثار و کتب علمای برجسته آن دوره از جمله شیخ صدوق نقل شده، در جوار بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) برگزار می‌شده و از همان دوران، محوریت علمی حرم مطهر رضوی زمینه‌ساز شکل‌گیری مدارس علمیه و مراکز علمی پیرامون آن شده است.

مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به جایگاه مرحوم آیت‌الله العظمی محمدهادی میلانی افزود: در سده اخیر، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های حوزه‌های علمیه، مرحوم میلانی است که به‌عنوان شخصیتی جامع‌الاطراف، هم در عرصه علمی و مرجعیت دینی و هم در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی ممتازی داشته است.

خیاط ادامه داد: این مرجع بزرگوار پس از طی مراحل علمی در حوزه علمیه نجف اشرف و حضور علمی در کربلای معلی، با بهره‌گیری از محضر علمای برجسته آن عصر، به سطحی از پختگی علمی و اخلاقی رسید و در ادامه، با دعوت علمای خراسان، اقامت در مشهد مقدس را پذیرفت و در مقطعی حساس، حوزه علمیه خراسان را به یکی از دوره‌های اوج تاریخی خود رساند.

وی بیان کرد: دوران حضور آیت‌الله العظمی میلانی در مشهد، از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ حوزه علمیه خراسان به‌شمار می‌رود؛ دوره‌ای که این مرجع عالی‌قدر، علاوه بر تربیت گسترده طلاب و علما، نقش اجتماعی و سیاسی تعیین‌کننده‌ای نیز ایفا کرد و در بزنگاه‌های مهم تاریخی، در صف نخست علمای اثرگذار قرار گرفت.

مدیر حوزه علمیه خراسان افزود: یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های نقش‌آفرینی سیاسی ایشان، مربوط به مقطع تبعید امام خمینی ‌به ترکیه است که آیت‌الله میلانی با حضور فعال در جریان تحصن علما و پیگیری‌های گسترده، نقشی تاریخی و ماندگار از خود به‌جای گذاشت.

خیاط با اشاره به اقدامات تحول‌آفرین این مرجع تقلید تصریح کرد: آیت‌الله العظمی میلانی در عرصه مدیریت حوزه‌های علمیه نیز از شخصیت‌های پیشرو به‌شمار می‌رفت و با تأسیس مدارس علمی متناسب با نیازهای زمان، نقش مهمی در به‌روزرسانی ساختار آموزشی حوزه ایفا کرد.

فرامرز قراملکی، رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی نیز با تشریح ابعاد مختلف برگزاری این کنگره اظهارکرد: حدود یک سال پیش، آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان با اعتماد کامل، مسئولیت برنامه‌ریزی و برگزاری این رویداد علمی را به مرحوم آیت‌الله رئیسی واگذار کردند تا در مناسبت پنجاهمین سال درگذشت این مرجع عالی‌قدر، بزرگداشتی در شأن جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی وی برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به ساختار اجرایی کنگره افزود: شورای سیاست‌گذاری، کمیته‌های علمی و اجرایی و ستاد برگزاری با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته شکل گرفته و مسئولیت‌های اجرایی بر عهده دبیران علمی و اجرایی کنگره قرار دارد تا این رویداد در تراز علمی و فرهنگی شایسته برگزار شود.

