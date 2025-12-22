افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت درمانی سرخس با توسعه بیمارستان لقمان

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، مجید بیکی در جلسه شورای اداری شهرستان به توسعه بیمارستان لقمان اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در پایتخت، اعتبار تکمیلی برای این بیمارستان اختصاص یافته و تعداد پزشکان متخصص از ۷ نفر به ۱۴ نفر افزایش یافته است که این اقدام، ظرفیت درمانی شهرستان را ۵۰ درصد ارتقا داده است.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر پروژه‌ها گفت: یکی از دلایل به سرانجام رسیدن طرح‌های عقب‌مانده، پیگیری و تعامل سازنده مدیران بوده است. هر مدیر باید در جایگاه خود فعال باشد و اقدامات انجام‌شده را به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی کند.

فرماندار سرخس در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و بر حضور حداکثری مردم تأکید کرد و افزود: از همه سلایق و اقشار دعوت می‌شود برای ثبت‌نام و کاندیداتوری اقدام کنند.

وی افزود: بی‌طرفی مجریان و دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور کامل حفظ شود و امکانات اداری در اختیار هیچ نامزد خاصی قرار نگیرد.

فرماندار سرخس در ادامه با اشاره به بارش ۷۱ میلی‌متری باران و ۳۴ سانتی‌متر برف در روستای شوریجه، بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.

بیکی همچنین از حمایت‌های بنیاد علوی و بنیاد برکت در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی و کمک به روند توسعه شهرستان قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه، عملکرد مدیریت بحران شهرستان در جریان بارش‌های اخیر و اقدامات راهداری و پلیس راه مورد تقدیر قرار گرفت و فرماندار بر ضرورت اطلاع‌رسانی خدمات انجام‌شده و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات بخش مرزداران تأکید کرد.

همچنین در حوزه اجتماعی نیز اجرای طرح نشاط اجتماعی و مشارکت مدیران در ارائه برنامه‌ها و اقدامات خلاقانه و نوآورانه مورد توجه قرار گرفت.

در این جلسه حجت‌الاسلام صباغیان امام جمعه، حسن ارشادی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، مرتضی یوسفی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند.

