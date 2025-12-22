خبرگزاری کار ایران
افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت درمانی سرخس با توسعه بیمارستان لقمان

کد خبر : 1731353
فرماندار سرخس از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت درمانی شهرستان با دو برابر شدن تعداد پزشکان متخصص بیمارستان لقمان خبر داد.

به گزارش  ایلنا از خراسان رضوی، مجید بیکی در جلسه شورای اداری شهرستان به توسعه بیمارستان لقمان اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در پایتخت، اعتبار تکمیلی برای این بیمارستان اختصاص یافته و تعداد پزشکان متخصص از ۷ نفر به ۱۴ نفر افزایش یافته است که این اقدام، ظرفیت درمانی شهرستان را ۵۰ درصد ارتقا داده است.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر پروژه‌ها گفت: یکی از دلایل به سرانجام رسیدن طرح‌های عقب‌مانده، پیگیری و تعامل سازنده مدیران بوده است. هر مدیر باید در جایگاه خود فعال باشد و اقدامات انجام‌شده را به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی کند.

فرماندار سرخس در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و بر حضور حداکثری مردم تأکید کرد و افزود: از همه سلایق و اقشار دعوت می‌شود برای ثبت‌نام و کاندیداتوری اقدام کنند.

وی افزود: بی‌طرفی مجریان و دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور کامل حفظ شود و امکانات اداری در اختیار هیچ نامزد خاصی قرار نگیرد.

فرماندار سرخس در ادامه با اشاره به بارش ۷۱ میلی‌متری باران و ۳۴ سانتی‌متر برف در روستای شوریجه، بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.

بیکی همچنین از حمایت‌های بنیاد علوی و بنیاد برکت در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی و کمک به روند توسعه شهرستان قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه، عملکرد مدیریت بحران شهرستان در جریان بارش‌های اخیر و اقدامات راهداری و پلیس راه مورد تقدیر قرار گرفت و فرماندار بر ضرورت اطلاع‌رسانی خدمات انجام‌شده و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات بخش مرزداران تأکید کرد.

همچنین در حوزه اجتماعی نیز اجرای طرح نشاط اجتماعی و مشارکت مدیران در ارائه برنامه‌ها و اقدامات خلاقانه و نوآورانه مورد توجه قرار گرفت.

در این جلسه حجت‌الاسلام صباغیان امام جمعه، حسن ارشادی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، مرتضی یوسفی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند.

