سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساختهای ارتباطی خراسان رضوی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان در توسعه زیرساختهای ارتباطی استان سرمایه گذاری شده است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی دلگیر، در این خصوص اظهار کرد: ارتقای شبکه انتقال یکی از پروژههای کلیدی و عقبافتاده استان بود که به سرانجام رسید. ظرفیت شبکه انتقال از ۲.۲ ترابیت به ۷ ترابیت افزایش یافته و تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان در توسعه این شبکه سرمایهگذاری شده است. این طرح در مشهد اجرا شده و در ادامه در ۲۴ نقطه از شهرستانهای استان در حال اجراست و پیشبینی میشود تا دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان، ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار از خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق ایجاد یا ارتقای سایتها بهرهمند شدند. این پروژه هفته دولت سال گذشته آغاز شد و تا هفته دولت امسال به انجام رسید. در حوزه زیرساختهای ارتباطی، توسعه شبکه IP ملی و توسعه شبکه انتقال به عنوان دو پروژه کلیدی با اعتباری معادل ۲۷۰ میلیارد تومان اجرا شده است. همچنین در حوزه ایستگاههای ماهوارهای، پروژه چناران با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، درباره اختلال شبکه اینترنت در زمان قطع برق گفت: به منظور بهینهسازی باتری ایستگاههای BTS در زمان قطع برق، خدمات ۳G و ۴G متوقف میشود تا مصرف بهینهتری داشته باشیم و فقط خدمات ۲G ادامه دارد که دسترسی مردم به تماس و پیامک حفظ شود.
دلگیر با اشاره به چالشهای حوزه ارتباطی استان و اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات، اظهار کرد: قطع برق، سرویسهای مخابراتی و زندگی روزمره را دچار مشکل میکند.
وی افزود: در حوزه خدمات ارتباطی، برای کاهش مشکلات مردم در کوتاهمدت، مراکز تلفن با استفاده از دیزل ژنراتور پشتیبانی میشوند. در حال حاضر، ۳۵ مرکز تلفن دارای دیزل ژنراتور هستند و خدمات خود را ارائه میکنند. همچنین در سه هزار سایت و دکل BTS که فعال هستند، بیشتر تجهیزات به کنتور هوشمند مجهز شده و شماره کنتورها به شرکت برق اعلام شده است.
دلگیر تصریح کرد: بخشی از قطعیها به دلیل مشکلات فیدر است که موجب قطع برق در مناطق گسترده میشود و بخشی دیگر به علت عملکرد سامانههای هوشمند شرکت برق رخ میدهد. هر ایستگاه ارتباطی مصرفی معادل ۳۲ آمپر سهفاز دارد که الگوی مشخصی برای مصرف برق محسوب میشود. در قطعیهای هوشمند، کنتورهای هوشمند دو ساعت برق را قطع میکردند و در خردادماه این اتفاق بیش از یک بار در روز هم رخ میداد؛ چون ایستگاههای مخابراتی مصرف برق بیش از الگوی مصرف داشتند.
وی افزود: یکی از مشکلات این بود که کنتور بسیاری از مراکز به نام شرکت مخابرات ثبت نشده بود و این کنتورها از نظر شرکت برق متعلق به کاربرهای حقیقی محسوب میشد و برق آنها به دلیل مصرف بیش از الگوی مصرف، روزانه چند نوبت قطع میشد. اما اکنون اطلاعات ۷۰۰ شماره کنتور هوشمند را به شرکت برق تحویل دادهایم تا دوباره در سامانه آنها لحاظ شود.
مدیرکل ارتباطات خراسان رضوی تأکید کرد: تعویض باتری و تأمین دیزل برای سه هزار سایت ارتباطی کاری بسیار دشوار است؛ با این حال برای ایستگاه پشتیبان باتری اضافه تعریف کردهایم.
دلگیر با اشاره به تأمین برق ایستگاههای ثابت مخابرات از موتور برق دیزل گفت: سه هفته پیش، دیزل مرکز قدس در خیابان هویزه بالا نیامد و اگر قطعی منطقه برطرف نمیشد، خسارت گستردهای به بار میآمد؛ از این رو قطع برق با همکاری شرکت برق متوقف شد. واقعیت این است که دیزلهای موجود که عمر چهلساله دارند، برای این کار طراحی نشدهاند که هر روز دو ساعت وارد مدار شوند. قطع برق خسارتهایی به زیرساختهای ارتباطی وارد کرده است و در حال تجمیع آمار خسارتها از اپراتورهای همراه نیز هستیم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در دهه پایانی صفر امسال، گفت: طی دو سال گذشته، ۳۲ سایت ارتباطی در حرم مطهر رضوی ایجاد شده که ۹ سایت از آنها در سال جاری به مجموعه اضافه شده است. در مسیر جادههای منتهی به مشهد نیز برای پوشش زائران پیاده، هرساله سایتهای النگ و رباط خاکستری به صورت سیار فعال میشدند. امسال اما این سایتها به صورت دائم و با هدف توسعه روستایی ایجاد شدند.
وی افزود: همچنین یک سایت سیار در مُلکآباد نصب شده و سایت روستای قشلاق در اتوبان مشهد–باغچه نیز زیر بار رفت.
دلگیر تصریح کرد: طبق آماری که از اپراتور همراه اول گرفتیم، در سالروز شهادت امامرضا علیهالسلام، بیش از پنج میلیون و ۸۵۰ هزار مشترک فعال در مشهد حضور داشتند. البته این آمار قطعاً بیشتر است؛ چراکه به آمار ایرانسل دسترسی نداریم و آمار این اپراتور کشوری است و آمار محدود مشهد از این اپراتور را در اختیار نداریم.