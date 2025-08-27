افتتاح ۳۳۱۱ واحد مسکونی در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در رابطه با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان گفت: از دستاوردهای شاخص این سفر میتوان به افتتاح متمرکز ۳۳۱۱ واحد مسکونی و واگذاری زمین به ۲۷۶۱ خانوار در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت اشاره کرد.
به گزارش ایلنا از مشهد، علیرضا قامتی در خصوص سفر دو روزه وزیر راه و شهرسازی به استان، اظهار کرد: در جریان این سفر دو روزه، حدود ۱۳۶۵ پروژه به ارزش بیش از ۶۰ همت در استان محقق شد که از این تعداد ۱۲۹۶ پروژه افتتاح و ۶۹ پروژه آغاز عملیات اجرایی شدند.
وی افزود: در شهرستان گناباد نیز پروژههای مهمی به بهرهبرداری رسید که از جمله آنها افتتاح ۱۷ کیلومتر از محور شادمهر-کاشمر و آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راهآهن گناباد در مسیر مشهد-چابهار بود. براساس برنامهریزیها این ایستگاه ظرف ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: آغاز فاز نخست آزادراه استراتژیک مشهد-چناران-قوچان، بهرهبرداری از ۹۰ کیلومتر پروژه باند دوم با ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان، تکمیل ۲۶۶ کیلومتر راه روستایی، بهرهبرداری از پنج پروژه مدرن هواشناسی و آغاز عملیات احداث ایستگاه درجه دو راهآهن گناباد از جمله دستاوردهای این سفر بوده است.